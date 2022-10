La muerte de la exreina del Magdalena, Stefanny Orozco, ha causado un profundo dolor y pesar en sus allegados y en todo aquel que ha conocido de su historia.



A pesar de su corta edad, Stefanny tuvo que afrontar diferentes pruebas que le puso la vida, y de las cuales hasta ahora había logrado salir triunfadora.



Tenía un gusto especial por la comunicación social y las relaciones públicas, pero también la apasionaba el modelaje y la pasarela. Por esa razón, luchó y se esforzó para sacar a relucir sus cualidades y desenvolverse de la mejor manera en las dos profesiones.

Su experiencia como señorita Magdalena

Stefanny Orozco Amel representó al Magdalena en el Concurso Nacional de Belleza en el 2014. Foto: Cortesía familia Orozco

Mientras cursaba su carrera universitaria, la joven samaria se postuló ante el comité departamental de belleza para representar al Magdalena en el Reinado Nacional en Cartagena.



En un primer intento no consiguió ser seleccionada; pero no se rindió y volvió a presentarse en el año 2014, cuando finalmente con sus aptitudes y características físicas se hizo merecedora de esa distinción.



Martha Abello, presidente del Comité del Magdalena, recuerda que en esa oportunidad todos los miembros quedaron absolutamente convencidos que Stefanny Orozco representaba a la perfección la belleza, alegría y estilo de la mujer magdalenense.



Desafortunadamente, su ilusión de brillar en el reinado, se apagó en su etapa de preparación por una úlcera que se le complicó y le causó una peritonitis que le impidió presentarse.



Esa fue la primera gran dificultad que se vio obligada a enfrentar y lo hizo de la mejor manera.



Martha Abello todavía lamenta que Stefanny no haya podido asistir al reinado, porque “estoy convencida que habría sido una excelente reina y cumpliría un papel destacado en Cartagena”.



Aunque finalmente le tocó ver el certamen desde la televisión, no renunció a sus sueños y deseos de superación.



Siguió entonces con su carrera universitaria en Santa Marta, la cual lograría culminar de manera exitosa y con las mejores opiniones de sus profesores.



Por ejemplo, Juan Alberto Guzmán, quien le dictó clases de radio, señala que “ a Stefanny siempre se le vio un gran talento y talante. Era una mujer que tenía muy claro su norte y se dedicó con mucho juicio a buscarlo”.

La muerte de su madre a días de graduarse



La exreina a solo dos días de recibir su título como profesional en comunicación social, sufrió la pérdida de su madre quien venía enfrentando una enfermedad degenerativa.



A pesar del sufrimiento que le causó esta noticia, Stefanny de forma valiente no solo se presentó en la ceremonia de graduación, sino pidió dar el discurso de grado dedicándole unas palabras a su mamá en el cielo y enviándole un mensaje de perseverancia y motivación a sus compañeros.



“Todo eso la ayudó a madurar y convertirse en una excelente profesional. Era una mujer que tenía una extraordinaria proyección y que pudo haber logrado lo que se propusiera”, expresó el docente.

Quería ser mamá

Stefanny perdió la batalla en una clínica del municipio de Rionegro, Antioquia, donde había sido remitida. Foto: Cortesía

Una persona importante para Stefanny Orozco en su crecimiento personal y profesional, fue su pareja sentimental Jeison Useche, con quien compartió los últimos siete años de vida.



Con él se radicó en Bogotá y allí constituyeron una empresa de producción audiovisual que prestaba sus servicios a novelas y series nacionales e internacionales.



Todo iba a la perfección en la relación entre Stefanny y Jeison, quienes vivían con un perro y tenían entre sus planes convertirse muy pronto en padres para completar la familia.



Fue precisamente en esa intento de ser mamá que la samaria se enteró que tenía unos miomas que debía extraerse.



Justo cuando decidió someterse a una nueva intervención médica, según su familia, por antecedentes que se omitieron de los antecedentes clínicas de ella, le terminaron afectando los intestinos.



A pesar de las graves consecuencias que le ocasionó en su cuerpo este procedimiento médico, Stefanny se aferró a la vida por más de dos meses en diferentes clínicas, hasta que sus fuerzas se agotaron y perdió la batalla en una clínica del municipio de Ríonegro, donde había sido remitida.



Sus familiares y amistades no asimilan todavía el deceso de Stefanny Orozco, quien el 10 de octubre cumpliría 29 años.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv