Fueron tantas las vicisitudes que tuvo que sortear el artesano nariñense Nelson Camilo Martínez López, pero su amor al arte y al Carnaval de Negros y Blancos pudo más y logró llegar al lugar donde las distintas obras estarán a la vista de propios y visitantes del 6 al 10 de enero en Pasto.



Se trata de la renovada carrera 27 en la ciudad de Pasto, ahora pasaje carnaval, hasta allí llegó hacia las 2 de la madrugada de este 5 de enero, en compañía de algunos de sus colaboradores, pero después de haber sorteado varios obstáculos desde que partió de su taller en el barrio Caicedo.

(Puede leer: Diccionario pastuso: conozca algunas palabras populares usadas en Nariño)



A la postre fue el primer artesano en llegar, a esa hora el intenso frío golpeaba más fuerte al cuerpo y cuando todavía muchos pastusos y turistas disfrutaban en las tascas, discotecas y plazas porque el festejo apenas había comenzado en la capital de Nariño.



Él casi no había dormido nada, en sus ojos se notaba el cansancio, pero a pesar de eso su cuerpo se mantuvo firme como un roble y con las ganas de armar y dejar una obra impecable.



“Lastimosamente en la traída de las figuras tuvimos un inconveniente con los cables de la energía, se nos dañó una figura y cuando llegamos aquí nos cogió la lluvia”, cuenta acerca de la odisea que vivió cuando todavía muchos pastusos dormían en sus hogares.



Pese a los factores adversos como el tiempo y la movilidad, le cabe la gran satisfacción porque “aquí estoy con el fin de armar el trabajo, ultimar detalles y para que no nos coja el tiempo”.



(Le puede interesar: Monumento de Jovita, ícono de Cali, se alista para mostrar su nueva cara)



Su carroza no motorizada la bautizó como “Una alocada creación” como un homenaje en vida a los cultores del Carnaval de Negros y Blancos.



Y vaya homenaje, lo hace a los artesanos de todas las modalidades que brillan en el desfile cada 6 de enero, y que este año por los efectos de la pandemia fue suspendido por los directivos de Corpocarnaval, para dar paso a una exposición estática de los trabajos que los artesanos recibieron con resignación y tristeza.



El mensaje a través de su obra no podía ser tan especial “no hay que esperar a que los diferentes maestros fallezcan para hacerles un homenaje, porque siempre ha sido así”.



Es por eso que quiere que hoy los maestros en vida puedan admirar sus propias figuras y se lleven un bonito recuerdo de este carnaval atípico como lo han denominado este año las autoridades y promotores del festejo.



(Le sugerimos: Suspenden el Festival del Caimán para evitar rebrote de covid en Ciénaga)



Su obra está compuesta por seis figuras que representan a los maestros Carlos Valdivieso de la modalidad carrozas; Fredy Hidalgo más conocido como Piero de disfraz individual; Ángel Ruano de comparsas; Reynaldo Jojoa de carrozas no motorizadas; Noemí Insandará de Murgas y José Ignacio Chicaiza de carrozas, quien falleciera el año pasado.



Su propuesta la había proyectado hace tres años, ahora se le aplicaron unos cambios y en el pasado mes de noviembre Nelson Camilo dijo “manos a la obra”, fue así como se dio comienzo al trabajo que este 6 de enero lo presentará a consideración del jurado calificador y del público en general.



Un total de 30 personas entre familiares y amigos participaron en su elaboración, utilizando materiales como icopor, papel maché, pegantes y pinturas, al tiempo que en su composición el color tierra es el que predomina, para cortar con la tradición de los colores fuertes o fluorescentes.



La sensación que tiene de que el desfile magno del 6 de enero en su versión del 2022 haya quedado relegado a una exposición en una sola avenida de la ciudad lo tiene con pesar.



“La verdad es muy triste y a la vez frustrante porque la alegría de los artesanos es que la gente mire los trabajos; con el desfile uno interactúa con la gente, pero tenemos que comprender que por la pandemia tenemos que acoger las nuevas reglas”, explica.



(Lea también: Granada está lista para disfrutar del decimosexto Festival de Verano)



Con una corta carrera de 7 años como artesano de carrozas y con 40 años de edad, el maestro Martínez insiste que con su carroza no motorizada más que el dinero en efectivo, el mejor premio que podrá recibir es el aplauso de todo el público.

Es el 'Tiempo de carnaval'

No muy lejos, en un taller del barrio Tamasagra, el artesano Felipe Segundo Eraso le da los últimos detalles a su carroza denominada 'Tiempo de carnaval', porque en la tarde de este 5 de enero ya se trasladaría con todas las figuras y la estructura al sitio de exhibición.



Su obra majestuosa está compuesta por una figura principal consistente en una máscara de 3.50 metros de largo por 4 metros de ancho, encima tiene dos figuras, la de Pedro Bombo y Pericles Carnaval, a un lado va un enorme dragón y en los lados laterales aparecen dos enormes relojes.



Esta obra la hizo en un tiempo relativamente corto de dos meses, por lo que fue necesario la compañía de un completo equipo de trabajo que se encargó de darle forma a la carroza.



(Siga leyendo: Las fiestas y eventos cancelados por aumento de casos y la variante ómicron)

“Nosotros como artistas nos sentíamos extrañados de no poder mostrar nuestro arte”. FACEBOOK

TWITTER

El maestro Eraso dice que con su carroza quiere entregar un mensaje muy claro y sencillo: “nosotros pensábamos que ya es el tiempo de nosotros los artesanos, el tiempo de elaborar nuestras propias obras” y subraya luego “es un trabajo que viene de herencia familiar”.



En su caso hace 32 años se dedica en cada carnaval a elaborar carrozas “yo trabajaba y le ayudaba a mi papá, hoy estamos satisfechos de haber realizado esta obra”.



“Nosotros como artistas nos sentíamos extrañados de no poder mostrar nuestro arte”, confiesa y sobre la decisión de Corpocarnaval de cancelar el desfile del 6 de enero opina que “nosotros merecemos los aplausos de la gente cuando desfilamos por la senda del carnaval, hoy será lo contrario porque seremos nosotros los que vamos a tener que ver a la gente pasar junto a nuestros trabajos”.



Dice que será entonces una experiencia diferente y que su carroza que la espera terminar en la noche del 5 de enero, cuando dará inicio al montaje final de la obra que tiene 8 metros de altura, con 6 metros de largo por 6 metros de ancho.

Más noticias de Colombia

Conductor del camión que chocó en La Línea relató cómo sucedió el accidente

Dos menores de edad desaparecieron en un viaje entre Arauca y el Meta

Sacerdote denuncia corrupción en varias cajas de compensación de Cúcuta