Noralba Garzón Correa no pudo cursar una carrera universitaria en su juventud pero demostró que nunca es tarde para alcanzar sus sueños. Hace unos días obtuvo su diploma como licenciada en Ciencias Sociales con énfasis en básica primaria de la Universidad del Quindío.

La mujer de 77 años se llevó todos los aplausos en una ceremonia de graduación realizada en el centro de convenciones de Armenia.



Había iniciado sus estudios universitarios en el 2014 y los culminó en 2019, y aunque cumplió con todos los requisitos para graduarse en 2020, decidió esperar hasta que se pudieran realizar nuevamente las ceremonias presenciales. "Toda la vida quise estudiar, pero debido a las circunstancias y la época donde nos decían que no teníamos necesidad de estudiar, según nuestros padres pero hace unos años decidí iniciar mis estudios de Ciencias Sociales que tiene que ver con todo", contó.



Pero uno de sus propósitos era investigar más sobre el autismo ya que su nieta, que actualmente tiene 30 años, tiene esta condición de salud.

"Tengo una nieta autista y en muchas ocasiones tenía dificultades si decía algo con respecto a ello, porque yo una viejita entelerida me miraban de cualquier manera, así que decidí que mi trabajo de grado lo iba a hacer sobre el autismo, toda la investigación la hice sobre ese tema", relató Garzón.



Con los conocimientos que obtuvo en la universidad y la experiencia con su nieta, la mujer quiere orientar a las madres de niños autistas. "Cuando uno tiene un niño que tiene las condiciones de mi nieta, sobre todo si son niños que no tienen lenguaje, ellos le entienden a uno pero uno a ellos no, porque ellos no se pueden manifestar y siempre estamos tratando de adivinar con ellos. Yo quiero informar a las demás mujeres porque esta situación fue muy difícil, a veces ni los médicos nos explicaban qué hacer", señaló.



Noralba comenzó sus estudios en una sede de la Universidad del Quindío, ubicada en Pereira, pero a partir del quinto semestre tuvo que continuar sus clases en la sede de Armenia.



"Noralba constituye un paradigma, cuyo espíritu emprendedor, y su tesón para alcanzar las más encumbradas metas son el fundamento para que nuestro país construya sociedad y aporte a la paz desde la esencia de la mujer profesional colombiana", manifestó José Enver Ayala Zuluaga, rector (e) de la universidad, en un reconocimiento que le entregaron a la mujer.

