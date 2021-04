'Curva de la muerte' tiene aterrados a conductores del Cesar

Un doble accidente en “La curva de la muerte”, registrado recientemente, tiene preocupados a los conductores que transitan por este tramo.



“Hace menos de un mes, un camión se volcó en ese lugar, por fortuna no se mató el conductor. El viernes pasado, ocurrió otra tragedia donde murió un señor. Al día siguiente se presentó algo similar. Hoy la vía estuvo incomunicada porque un bus se salió de esta carretera”, relató Alain Cárcamo, exalcalde de Curumaní.



Se trata de la vía San Roque, jurisdicción La Paz (Cesar), específicamente en Santa Isabel, corregimiento de Curumaní.



Es el mismo fatídico punto, donde el 20 de noviembre del año pasado, se registró el fatal accidente del célebre compositor de música vallenata, Romualdo Brito, cuando se desplazaba de Valledupar a Bogotá.



“En la madrugada del mismo día en que ocurrió este accidente, un carro se cayó en medio de la curva y al chofer no le pasó nada. Pero Romualdo si contó con mala suerte y falleció en el acto esa mañana”, recordó el exfuncionario.



Esta carretera, es considerada por muchos cesarenses como una de las más peligrosas de este departamento, ya que, en este sector, son recurrentes las pérdidas humanas y han ocurrido múltiples siniestros viales.



“Son muchos los accidentes en este sector. Allí se mató también Fredy Camacho, el asesor jurídico mío en el 2011. En esa ocasión se hizo pronunciamiento, se han presentado demandas, pero nada resuelven”, recalcó el exmandatario.



La curva tiene un radio menor de 90 grados, según el Instituto Nacional de Vías (Invías), seccional Cesar, el tramo ha sido reforzado con reductores de velocidad máxima de 40 kmh, se han implementado señalizaciones y demarcaciones reflectivas para evitar estos tipos de accidentes.



“El reporte de la policía de carreteras, arrojó que el usuario que se accidentó la semana pasada, iba a más de 80 kmh, se salió de la curva y se golpeó con un árbol fuera de la franja vial”, explicó un funcionario de la entidad que prefirió omitir su nombre.



Agregó, además, que falta responsabilidad por parte de los conductores, toda vez que se han venido socializando programas educativos en torno a esta problemática.



“Actualmente, se está revisando conjuntamente con la agencia de seguridad vial para reforzar e implementar de manera permanente esta socialización con las personas que se movilizan por allí. Ya se vienen haciendo en los dos peajes que están antes de este tramo”, acotó el funcionario.



Sin embargo, esta solución no resuelve las quejas de los usuarios, quienes reclaman una intervención estructural urgente.



“A raíz de tantas muertes se ha generado mucho miedo. El problema se presenta en el sentido de Valledupar al interior del país porque quien no conoce la vía, se sale de la curva. Lo preocupante, es esos mensajes, no llaman la atención, que indique el peligro de la curva”, comentó un conductor de la región.



Análisis técnico



En el departamento serán intervenidos 15 puntos críticos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual contempla una auditoría con los diferentes actores de la comunidad y organismos de tránsito de la zona.



“Muchos de estos controles reflejan excesos de velocidad, temas de visibilidad, señalización. Cada quien está postulando en estos momentos los puntos críticos que tienen en los tramos de su jurisdicción. Hemos enviado varias solicitudes a la agencia, entre ellos, se encuentra esta curva”, subrayó Carlos Vega, director de Tránsito Departamental.



Tras los altos índices de siniestralidad en este tramo, la oficina de Tránsito Departamental, anunció un análisis técnico, para ver cuáles son las condiciones de operaciones más seguras que se le puedan brindar a esta vía.



“Si luego de este análisis es necesario reforzar temas de señalización, mejorar iluminación, controles permanentes con cámara de foto detención de velocidad, lo haremos. En este momento no es competencia nuestra rediseñar el tramo eso es mucho más profundo, que no está dentro del presupuesto nuestro, sino que corresponde a Invías”, resaltó el funcionario.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

