El campeón de surf discapacitado que gana oros en el exterior

Una patineta cambió la vida de Freddy Marimón. Ocurrió en el 2015 cuando un vecino le dio este obsequio al joven, que en ese entonces contaba con escasos 10 años y una malformación congénita que le impidió el desarrollo de las piernas y el brazo izquierdo, además de una luxación bilateral de caderas. Sin embargo, desde ese regalo su vida ha sido una constante cosecha de triunfos.

En la actualidad, con 13 años, Freddy es el tercer deportista del mundo en la modalidad de surf para personas en condición de discapacidad.



La historia de este joven prodigio se remonta al 2005, en Cartagena, donde nació, en el barrio Villa de Aranjuez, un sector popular de la ciudad en el que desde muy pequeño tuvo que movilizarse en silla de ruedas.



“Durante su infancia siempre lo movilizamos en silla de ruedas, pero luego de ese regalo empezó a practicar los movimientos en patineta que veía en programas deportivos. Eso fue como si él hubiera nacido para montar en ese aparato”, relata Ilsy Blanco Alcázar, su mamá.



En esas destapadas calles del sector, su madre relata que era poco lo que podía practicar con su patineta, por eso siempre lo llevaba cargado en su espalda hacia una calle donde pudiera utilizarla.



El joven cargaba su patineta en un morral y así poco a poco se empezó a convertir en un experto.



“Primero él se arrastraba para caminar, después la patineta se convirtió en sus piernas. Con la silla de ruedas no podíamos salir porque los transportes urbanos no nos paraban. La patineta nos cambió la vida”, dice doña Ilsy, compañera inseparable de Freddy.



Su madre cuenta que cuando estaba embarazada y se enteró de que su bebé venía con malformaciones dudó si sería conveniente tenerlo, “pero cuando nació, el brillo de sus ojos me dijo que él era el amor de mi vida y que juntos teníamos que luchar”, cuenta esta mujer que se define como la primera entrenadora de este joven, pues como cabeza de hogar tenía que velar por su familia y los sueños de su hijo.

Primero él se arrastraba para caminar, después la patineta se convirtió en sus piernas FACEBOOK

TWITTER

Nacido para el deporte

Su primer deporte fue la natación, empezó a los 7 años y sobresalió en campeonatos intercolegiados, además de convertirse en símbolo de esta disciplina en la ciudad.



Su persistencia lo llevó a participar en una competencia local de estilo libre en la que se quedó con el primer puesto entre niños menores de 12 años, en el 2014.



Más adelante, cuando también perfeccionaba su estilo con la patineta, miembros del Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena (Ider) lo convencen para que practique surf.



Mauricio Pretelt, director de la liga de surf de Bolívar, logró convencerlo y así empezó una nueva historia.



Pese a que el niño habita a más de una hora de la playa de Bocagrande, donde entrena la liga de surf, con mucho esfuerzo se adaptó a los entrenamientos a los que asistía a diario sin falta.



Le bastaron tres semanas para aprender las técnicas del deporte y a dominar las olas de Cartagena en su tabla de surf y, casi de inmediato, comenzó a competir con chicos de categorías superiores.



En el 2016 participó por primera vez en una competencia mundial se surf adaptado en Oceanside, California (Estados Unidos), donde ocupó el quinto puesto.



Siguió entrenando y regresó en el 2017 a la competencia mundial de surf adaptado de la ISA (International Surf Association) y se quedó con la medalla de bronce.



El pasado domingo 7 de octubre se colgó dos medallas de oro en el US Open de surf adaptado que se llevó a cabo también en la ciudad de Oceanside.



“Estoy muy agradecido con Dios, que me ha permitido ganar estas primeras medallas de oro para mi país y, con toda la gente que me ha apoyado en este camino: mi entrenador, Jesús Capote; el presidente de la Liga Colombiana de Surf, Andrés Porras; mi mamá, que siempre ha estado conmigo, y el apoyo de la Gobernación de Bolívar”, dijo el deportista tras coronarse campeón en los Estados Unidos.

Estoy muy agradecido con Dios, que me ha permitido ganar estas primeras medallas de oro para mi país y, con toda la gente que me ha apoyado en este camino FACEBOOK

TWITTER

No hay límites

Este año, Freddy se alista para competir en los suramericanos de Mar del Plata, en Argentina, y a final del año volverá a Estados Unidos para el campeonato mundial de surf adaptado, donde es uno de los favoritos.



Pero los objetivos de este campeón están en llegar a unos juegos Paralímpicos. “El comité de los Paralímpicos aún no incluye al surf adaptado dentro de la competencia, por ello Freddy comenzará a practicar esquí, con miras a los Juegos Paralímpicos de invierno en Tokio (Japón) 2022”, señaló Mauricio Pretelt.



“Sinceramente, para él no ha sido una lucha difícil porque siempre ha buscado la manera de hacer las cosas de una forma cómoda para él. Desde pequeño utilizaba sus piernitas cortas y su brazo corto y era como si no tuviera dificultades. Así aprendió a vestirse, a ir al baño, a comer con cubiertos, a subir el camarote o a una silla”, explica la orgullosa madre, vía teléfono desde Miami, donde acompaña a su hijo en los entrenamientos para lo que será el cierre de competiciones internacionales de este año.



Hoy, en los ojos de este campeón no hay traumas ni una baja autoestima y cuando tiene la oportunidad de regresar a Cartagena, en la cuadra de su barrio es un niño más que disfruta de la compañía de sus amigos.



JOHN MONTAÑO GÓMEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas