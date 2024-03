La historia de colombiana adoptada por holandeses que busca a su familia en Armenia

María Antonia Heesakkers Smeijers nació en noviembre de 1999 en Armenia, Quindío, cuando la ciudad apenas se reponía del terremoto que 10 meses atrás había movido sus cimientos. Según registros del hospital departamental San Juan de Dios y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la menor fue retirada del cuidado de su mamá mientras se encontraba en el centro asistencial y su caso fue notificado a las autoridades competentes.

De acuerdo a datos de documentos del ICBF de la época, Luz Elida Valencia Guzmán dio a luz a la pequeña, pero tenía antecedentes de "drogadicción, su vivienda era inestable y sus respuestas poco confiables", por lo que le dieron una medida de protección a la menor.

La entidad abrió una investigación y decretó como medida provisional la entrega de la menor a un hogar sustituto, pero tras un par de meses ninguno de sus familiares acudió en su búsqueda.

La Defensoría del Pueblo citó a través de una emisora local a la madre de la pequeña y una profesional se desplazó a la dirección donde se podía localizar a Valencia, pero les informaron que la mujer ya no residía allí

Casi un año después, un juez de familia de Armenia autorizó la adopción de la niña por parte de una pareja de holandeses que no podían tener hijos y llevaban varios años tratando de adoptar a dos menores colombianos. Finalmente, María Antonia y otro niño colombiano fueron entregados en adopción a los esposos, quienes los trasladaron hasta su residencia en Países Bajos.

Transcurrieron 23 años y la joven, que sigue residiendo en ese país, inició la búsqueda de sus padres o familiares en Colombia, pues asegura que quiere encontrar sus raíces ya que no se siente parte de la cultura europea.

“No me siento parte de los Países Bajos, no me siento parte de esta cultura y creo que es porque mis raíces están en Colombia. Me falta cierta conexión con mi familia (adoptiva)”, dijo la mujer, quien no habla español.

La joven contó que siempre tuvo conocimiento que era adoptada. De hecho, tiene en su poder los documentos relacionados con su adopción. “Siempre había cosas de Colombia en mi casa, desde pequeña supe que era colombiana y que era adoptada. Mis padres (adoptivos) no saben quiénes son mis padres biológicos”.

Además, mencionó que tiene muchas preguntas para sus familiares y que desea conocerlos a pesar de no haber crecido con ellos.

“Quiero conocer a mis padres biológicos y saber si tengo una conexión con ellos. No sé por dónde empezar a buscar a mi familia”, contó la joven.

La mujer actualmente trabaja en una oficina gubernamental en Países Bajos y desea viajar a Colombia para aprender español y reunirse con su familia biológica.

“Estoy planeando ir a Colombia el próximo año y estudiar español, pero si antes de eso puedo saber de mi familia sería perfecto”.

*Si conoce a los familiares de la joven puede contactarla en el siguiente correo electrónico: antoniavalenciaguzman@gmail.com