Suspenden vacunación a adultos entre los 60 y 74 años en La Guajira

Con el propósito de salvaguardar la población de mayor riesgo, la Secretaría de Salud departamental tomó la decisión de suspender temporalmente en La Guajira la vacunación a la población de 60 a 74 años, los cuales habían comenzado a inmunizarse desde el pasado 17 de marzo.

De acuerdo con lo indicado por la secretaria de Salud departamental, Ángela Torres, se priorizó la población de 75 a 79 años para ir vacunándolas, al tiempo que se termina de vacunar la población mayor de 80 años.



“Tomamos unas medidas de control para salvaguardar la población que presenta más riesgo de enfermar, que es la población adulta de 70 años y más”, sostuvo Torres.



La decisión tomada a través de la circular 064 del 16 de marzo buscaba evitar las aglomeraciones registradas con el inicio de la vacunación de la etapa 2, en los puntos de vacunación de los 15 municipios.



Una de las mayores aglomeraciones se registró en el hospital Nuestra Señora de los Remedios, de Riohacha, lo que obligó a las autoridades a implementar la medida de pico y cédula para continuar con el proceso de inmunización. En el Distrito, a la fecha, se han vacunado 101 personas de 60 años.

Dicha medida coincidió con la disposición del Ministerio de Salud, a través de la resolución 361 de fecha 21 de marzo.



A medida que se vaya cubriendo la población a inmunizar se convocará por rangos de edades, siguiendo con: de 70 a los 74 años, luego los de 65 a 69 años, hasta completar la población de 60 a 64 años.



Hasta la fecha en La Guajira hay 26 puntos habilitados para vacunación entre IPS y hospitales de los 43 existentes, los cuales se han ido habilitando progresivamente, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio.



De los 26 puntos, cinco puntos corresponden a Riohacha y Maicao, respectivamente; tres puestos a Uribia, dos puntos en San Juan del Cesar y Dibulla. En el resto de municipios, la vacunación se realiza en cada uno de los hospitales existentes.

La inmunización en La Guajira avanza en un 67,38 por ciento hasta el 23 de marzo. En total, 21.701 biológicos se han recibido, 14.622 han sido aplicados y 7.079 están pendientes por aplicar.



Actualmente, a nivel Departamental, la red hospitalaria se encuentra en un nivel de alerta verde, debido a la presencia de la cepa brasileña en el vecino país de Venezuela.



El propósito es garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a pacientes con covid-19, coordinando los esfuerzos que garanticen la Vigilancia Epidemiológica Intensificada.



Torres no descarta implementar unas alertas y medidas preventivas para toda la comunidad por la temporada de semana Santa que se aproxima, “teniendo en cuenta las alertas en los departamentos cercanos que pueden originar la dirección de algunos pacientes hacia La Guajira”, puntualizó.

En los últimos días, en Riohacha se ha registrado un ligero aumento de los casos y de la ocupación hospitalaria, la cual se encuentra en el 39,5 por ciento, según lo confirmado por la secretaria de Salud Distrital, Viviana Flórez.



“El panorama aún no es alarmante en la ciudad, no obstante, nos preocupa que parte de la ciudadanía siga incumpliendo las medidas de bioseguridad, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también las de los suyos”, señaló Flórez.

