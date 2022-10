En un dilema se encuentran los trabajadores y contratistas de las empresas mineras que operan en La Guajira, sobre el apoyo o no a la reforma tributaria del Gobierno nacional que cursa en el Congreso.



Por un lado, está la propuesta de un grupo de ellos de salir a marchar de forma pacífica este jueves 13 de octubre en contra de la reforma, la cual viene siendo impulsada por varios de directivos de la empresa Cerrejón.



“Esto es una iniciativa que nació de nosotros y tiene como objetivo que el Congreso escuche nuestra petición y no ponga en riesgo a la industria minera del país”, indicó Orieta Ortiz, empleada de Cerrejón y convocante de la marcha.

Ortiz explica que la minería genera beneficios para los trabajadores del sector, sus familias, las comunidades y la de todos los guajiros.



“Como está planteada, la reforma tributaria va a afectar a miles de familias colombianas porque se ven amenazados los puestos de trabajo, los ingresos de las familias de los trabajadores, las inversiones sociales en las comunidades de nuestra área de influencia y los pagos de impuestos de regalías”, sostuvo Ortiz.



Mineros. Foto: Cortesía Policía

Sintracarbón se opone a marchar en favor de Glencore

Mientras que por otro lado, las directivas del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), que aglutina a más de cuatro mil trabajadores, se oponen a marchar en favor de Glencore, propietaria de Cerrejón.



Sostienen que la compañía está en el mejor momento económico de sus 40 años de operación; que solo le cuesta unos US$33 producir una tonelada, y que en lo corrido del año ha tenido picos en los precios de hasta US 4$38 la tonelada de carbón.



Además, de lo ahorrado en exenciones tributarias todos estos años, por estar radicada en un paraíso fiscal y que el valor con que se tasan las regalías es en pesos y no en dólares, con valor a “boca de mina” y no con el precio de destino final.



“Con estas cifras, no tiene fundamento meterle miedo a los trabajadores y a la comunidad con que la reforma tributaria, que apenas se está discutiendo, pone en peligro la continuidad de la operación en Cerrejón. Nadie abandona un negocio tan extraordinario y rentable”, dijo el presidente de Sintracarbón, Heli Arregocés Ibarra.

Indican que no pueden tener solidaridad con una empresa que le ha reducido beneficios laborales y que incumple obligaciones previstas en la Convención Colectiva de Trabajo y que a pesar de los altos precios del carbón que se vienen registrando desde 2.021, “la mala actitud hacia sus obreros sigue”.



“Pues, que marchen ellos, los de manejo y confianza. Que ningún obrero consecuente se una a esa farsa y a defender beneficios para una multinacional que no nos ha regalado nada. Cerrejón nunca ha recompensado ni a los aduladores ni a los lambones”, afirmó Arregocés.



La marcha saldrá a las ocho de la mañana desde el acceso principal de Cerrejón hasta llegar a la plaza principal de Albania.



Es de señalar que Cerrejón genera unos 11 mil empleos formales entre empleados y contratistas, además, el sector minero y de canteras representa el 46 por ciento del PIB de La Guajira.

En el Cesar, lideres mineros también protestarán

Es de señalar, que un grupo de líderes sociales del corredor minero del Cesar han anunciado para este miércoles una protesta pacífica contra la reforma tributaria planteadas por el Gobierno Nacional.



La manifestación está programada para las cinco de la tarde en el parque principal de La Jagua de Ibirico.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha