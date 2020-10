Entró en operación refuerzo eléctrico para La Guajira

Más de 100 mil familias de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure cuentan ya con un servicio eléctrico confiable y seguro, que les permitirá mejorar su calidad de vida, con la puesta en funcionamiento del refuerzo eléctrico de La Guajira.



Un viejo sueño de hace más de 20 años.



Esta obra mejora la confiabilidad del sistema de transmisión regional de La Guajira, agregando una línea eléctrica adicional desde Cuestecitas hasta Riohacha, cerrando el anillo eléctrico, entre Riohacha y Maicao, y haciendo de este un sistema robusto que aumenta la calidad del servicio y mejora las condiciones de voltaje, señalan desde el proyecto de Elecnorte.

“Riohacha queda con tres líneas y Maicao con dos, antes tenían una línea cada uno, lo cual hace que ante una falla simple del sistema de transmisión regional el servicio continúe operando”, indicó Ramón Antolínez, Director del proyecto de Elecnorte.



Con esto, según la empresa, se minimizan fallas que dejaban a Riohacha y Maicao fuera de servicio y bajos los niveles de voltaje. Se espera que con el nuevo servicio disminuyan los cortes de energía y daños de equipos eléctricos y electrodomésticos por problemas de fluctuación de voltaje.

En la parte superior de la torre, a modo de ícono cultural, se destaca un diseño basado en el tejido wayuu, oficio tradicional que ha hecho famosa a esta cultura guajira alrededor del mundo. Foto: Archivo particular

El anillo eléctrico entró en operación comercial el pasado 17 de octubre, luego de completarse todas las pruebas para la energización del proyecto desarrollado por Elecnorte y Morelco, empresa subcontratista encargada del desarrollo integral.



“Quedamos con una oferta mucho más grande de energía y consideramos que proyectos como este le dan una inyección al desarrollo económico de La Guajira. Los nuevos emprendimientos hoteleros, comerciales e industriales van a disponer de mayor energía”, sostiene Antolínez.

Tiempo de ejecución y tutelas

Más de cuatro años pasaron desde su adjudicación en septiembre de 2014 hasta su entrega en octubre de 2020. La etapa preconstructiva en la que se trabajó todo el tema de consulta previa, licenciamiento ambiental, fue la que más tiempo requirió.



Los trabajos de construcción iniciaron en febrero de 2019.



Uno de los temas que hizo que el proyecto demorara y que generó varias suspensiones, fueron las reclamaciones judiciales de amparo de derechos fundamentales relacionadas con la consulta previa, las cuales fueron elevadas por varias comunidades indígenas wayuu. La última de ellas se registró el pasado mes de julio.



“Fuimos muy juiciosos de no dejar a ninguna comunidad por fuera. No obstante algunas sintieron que se habían quedado por fuera y en esos procesos el Ministerio del Interior hizo las verificaciones legales, y no se encontró que hubiera afectación directa con ellas, por lo tanto se cayeron las tutelas”, dijo.



En 2018, la empresa concluyó la consulta previa con 154 comunidades étnicas certificadas por el Ministerio del Interior, que incluye: 144 comunidades indígenas wayuu, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta –koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos–, y seis consejos comunitarios afrodescendientes.

Al inicio habían certificadas 56 comunidades y a medida que avanzaron se identificaron más. La empresa pidió al ministerio la verificación y certificación de las mismas, quedando al final el proyecto con 154 comunidades.



Con el propósito de impactar positivamente a las comunidades étnicas, la compañía realizó programas de compensación social y ambiental que tenían como fin fortalecer dinámicas territoriales y procesos tradicionales con una inversión que supera los 19 mil millones de pesos, según la empresa.



Algunas comunidades destinaron los recursos a la construcción de pozos profundos de agua.



Desde el punto de vista ambiental, se destaca la construcción de torres con alturas superiores al promedio y la implementación de tendidos con drone; y respecto al aporte social, se resaltan programas de capacitación a mujeres artesanas, centros de salud, escuelas, entre otros.



En total de 321 torres se encuentran instaladas a lo largo de 138 kilómetros de las áreas rurales de los municipios de Albania, Riohacha, Manaure y Maicao. Mientras que 50 postes fueron instalados en las áreas urbanas.

Elecnorte ha anunciado que seguirán en La Guajira operando el proyecto durante 25 años, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Foto: Cortesía

La torre no convencional rinde homenaje a La Guajira

Se destaca dentro del proyecto la torre no convencional que hace un homenaje a la diversidad de ecosistemas de la región y que busca con el color naranja representar la gama de colores característicos de las zonas áridas y con el verde el bosque seco tropical en épocas de lluvias.



También están presentes, la representación del viento, el sol y el agua, a través de la forma serpenteante de los tubos que rodean la torre que hacen alusión a las ondas que se ven en el mar y en la arena, producidas en ambos casos por el viento.



En La Guajira, el viento es tan fuerte que es natural ver los arboles inclinados hacia la dirección del mismo, por lo que esta torre tiene un diseño asimétrico dando la impresión que se sostiene con la fuerza del viento, gran potencial con que cuenta el departamento para la generación de energías renovables.

En la parte superior de la estructura, a modo de ícono cultural, se destaca un diseño basado en el tejido wayuu, oficio tradicional que ha hecho famosa a esta cultura alrededor del mundo.



“No es muy usual que se construyan estas torres en este tipo de proyectos, pero quisimos hacer un reconocimiento y enviar un mensaje fraterno a la comunidad wayuu que nos recibió y permitió que el proyecto los acompañara y fuéramos vecinos”, puntualizó Antolínez.



La torre es funcional, hace parte del proyecto y opera como cualquiera otra. Se encuentra ubicada en el sector de cuatro vías a unos 600 metros hacia el sur, en la vía que conduce hacía el municipio de Albania.



Elecnorte ha anunciado que seguirán en La Guajira operando el proyecto durante 25 años, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha