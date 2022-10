Habitantes del municipio de Uribia (La Guajira) reportaron fallas en la instalación del puente flotante tipo pasarela, instalado por un grupo de ingenieros del Ejército Nacional, luego de las inundaciones registradas por el paso de la tormenta tropical Julia.



La construcción del puente sobre el arroyo Chemarrain fue ordenado por el presidente Gustavo Petro, tras recorrer en una improvisada balsa la zona y evidenciar los problemas de movilidad que afecta a más de 3.000 personas que habitan en el asentamiento 3 de abril, los cuales quedan aislados del resto del casco urbano con el aumento del cauce.

La fuerte e intensa lluvia de más de tres horas, registrada en la tarde de este martes, fue la primera prueba de fuego, para medir la efectividad y el funcionamiento del puente, el cual había sido instalado con un bajo caudal de agua.



A través de un video que se hizo viral en redes sociales, se registró la denuncia de un usuario, sobre las fallas en los dos extremos del puente que se encuentran anclados sobre la tierra, los cuales se inundaron. Sin embargo, en su parte central la estructura flotó, permitiendo el paso de peatones.



“Pusieron el puente a la carrera para que viniera la ministra (de Vivienda), pero el puente se está hundiendo y nos toca entrar al mismo arroyo, porque el puente no llega a las dos puntas, está corto, quedó corto, está mal hecho”, indica uno de los usuarios que hace la denuncia al iniciar el recorrido con el agua casi a la altura de la cadera.



Más adelante, se observa el puente libre de agua y se escucha la voz de la mujer que graba el video decir “vamos atravesando la mitad del puente”, al llegar al otro extremo asegura que se encuentra ladeado y se está hundiendo.

Habitantes del asentamiento 3 de abril en #Uribia denuncian irregularidades en la instalación del puente flotante construido por ingenieros del @COL_EJERCITO por orden del presidente @petrogustavo el cual se inundó en los extremos en su primera prueba. Anuncian ajustes pic.twitter.com/EWuEzsSyxL — Eliana Mejía Ospino (@elianamejiao) October 27, 2022

Acciones para corregir la estructura

Van a tomar unas acciones que puedan corregir los extremos, si se le colocan las extensiones al puente FACEBOOK

El mismo ciudadano propone que debieron hacerle dos bases de cemento en cada uno de los extremos de la estructura.



Ediñho Vides, coordinador de Gestión de Riesgo y Desastres del municipio de Uribia, confirmó que el puente registró varias fallas y se está a la espera de la llegada de los ingenieros del Ejército.



“Van a tomar unas acciones que puedan corregir los extremos, si se le colocan las extensiones al puente que es lo que ellos argumentaron, va a funcionar normalmente. Lo van a reforzar también con unas guayas para que tenga más estabilidad”, sostuvo Vides.



La instalación de la pasarela flotante de aluminio semipermanente M-38, de 21 metros de longitud, estuvo a cargo de 22 soldados de la Brigada especial de Ingenieros.

Emergencia por invierno en Uribia

Varias zonas del municipio están afectadas. Foto: Comunidad

Por favor, no aguantamos más. Estamos incomunicados con el municipio de Manaure FACEBOOK

Bajo el agua se encuentra el municipio de Uribia, en su zona urbana y rural, por las fuertes e intensas lluvias registradas en los últimos días, lo que ha generado inundaciones, tras el desbordamiento de varios arroyos.



La situación más crítica se vive en el casco urbano, luego de que seis barrios, un asentamiento y una comunidad indígena se inundaran, tras el desbordamiento de dos arroyos que rodean al municipio, los cuales se alimentan con aguas del río Limón, en el vecino país de Venezuela y de otros arroyos provenientes de la Alta Guajira.



Por lo que más de 192 familias, representadas en 286 adultos y 488 menores, debieron ser trasladas a dos albergues temporales que funcionan en el coliseo y en la institución Julia Sierra Iguarán para salvaguardar sus vidas.



“Las aguas han bajado considerablemente, pero no es para confiar, los suelos están muy saturados, como está pintando la situación y de acuerdo a los reportes del Ideam no va a dar tiempo a secar y con otra lluvia se nos va a presentar el mismo problema”, indicó Ediñho Vides, coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre de Uribia.



También, se reporta el aislamiento del corregimiento del Cabo de la Vela, Cardón y Carrizal, tras el desbordamiento en el sector de La Boquita.



Ante esta situación, el alcalde de esta localidad, Bonifacio Henríquez, agradeció las ayudas y lanzó un S. O. S. al Gobierno Nacional y a las empresas con presencia en el territorio. “Por favor, no aguantamos más. Estamos incomunicados con el municipio de Manaure y la Alta Guajira se nos sigue incomunicando, no tenemos para dónde coger”.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

