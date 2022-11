Los seres queridos de la familia Cujia Rodríguez, cuyos cinco integrantes murieron calcinados en un accidente de tránsito registrado en el sur de La Guajira, en la vía San Juan del Cesar – Valledupar, siguen clamando justicia un año después.



Por ello, protagonizaron un plantón pacífico para pedir inclusión y celeridad, en frente de las instalaciones del Palacio de Justicia del municipio San Juan del Cesar, donde se encuentran las oficinas del Juzgado Primero Promiscuo municipal, que lleva el caso.

El accidente ocurrió el pasado 21 de noviembre de 2021, cuando la familia Cujia Rodríguez regresaba de una finca a bordo de un automóvil, el cual fue impactado en la parte trasera por otro automotor, cuyo conductor estaba borracho, sacándolo de la vía dando varias vueltas e incinerándose.



En los hechos fallecieron Marlon Enrique Cujia Romero, de 39 años, su esposa Marcelina Leonor Rodríguez Oñate, de 38 años, y sus tres hijos Kevin Enrique, 21 años, Kelvin Armando, de 18 años y un menor de 12 años, quienes eran oriundos del corregimiento de Los Haticos, en San Juan del Cesar.



Por estos hechos, José David Maestre Ariza, conductor del vehículo que causó la tragedia, al parecer por exceso de velocidad y por encontrarse en estado de embriaguez, se entregó a las autoridades y se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía de homicidio culposo agravado.



La familia pide inclusión, debido a que celebraron una audiencia para resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado, el cual le correspondió al Juzgado Primero Promiscuo y no se les notificó como víctimas, tampoco a la Fiscalía y al Ministerio Público.



“Pero sí se notificó al abogado defensor del acusado dejando dudas con respecto a la transparencia de la administración de justicia”, señalaron en un comunicado.

La protesta fue en el exterior del Palacio de Justicia. Foto: Madeleine Cujia

Tampoco quieren más dilaciones ni aplazamientos de audiencia, puesto que ya se ha reprogramado por dos ocasiones, una correspondiente a verificación de allanamiento a cargos, al parecer como maniobra por parte del abogado defensor del acusado con el fin de lograr beneficios con anterioridad.



Richar Cujia Romero, hermano de Marlon, asegura que la Fiscalía les ha vulnerado sus derechos, por lo que este viernes interpusieron una denuncia en contra de Maestre por fuga de preso, porque “ha incumplido con las medidas de aseguramiento preventivo, ya que está laborando y estudiando sin ninguna autorización”.



Madeleine Cujia, sobrina de Marlon, asegura que ya pasó un año y siguen sufriendo la pérdida de sus familiares, mientras que el responsable no ha sido condenado, “aunque el sentenciarlo no va a compensar la vida de este núcleo familiar, entre ellos un menor de edad y unos jóvenes que estaban creando su futuro”.



Explica, además, que Maestre se encuentra libremente estudiando y trabajando en Barranquilla, haciendo su vida alegre, parrandeando como si nada pasara, mientras ellos están sufriendo la pérdida de sus familiares.



“Él está estudiando y trabajando sin permiso del juez y del abogado de él que tampoco lo solicitó, entonces quiere decir que está haciendo lo que quiere, como si no tuviera ninguna culpa”, sostuvo Madeleine.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

