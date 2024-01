Hombre que mató a sus dos hijos grabó video y había sido denunciado por su expareja

Andrea de Agua Martínez, la madre de los dos menores asesinados, al parecer, por su propio padre, Luis Fernando Mojica Zabala, y que fueron hallados colgados en una zona enmontada en el municipio de Distracción, al sur de La Guajira, había denunciado por amenazas a su expareja ante la Fiscalía General de la Nación con sede en Fonseca.



La mujer temía por su integridad y por la de sus hijos dejando a flote sus problemas al parecer de drogadicción, “por sus amenazas y su actitud violenta, debido a que él mete vicio”, señala la denuncia.

En su declaratoria fechada el 28 de diciembre señala que Mojica, con quien convivió ocho años y de cuya relación nacieron sus dos hijos de 7 y de 3 años, la maltrataba no solo en su residencia, sino también en su trabajo, por lo que decidió terminar con él desde hacía dos semanas, “pero él no acepta esta decisión mía”, afirmó.



La denuncia fue originada luego de darle posada por una noche y de robarle el celular, el cual destruyó cumpliendo su promesa, hecho que dejó evidenciado en un video que le envío horas más tarde y que se ha hecho viral, en el que Luis Fernando aparece en camilla mostrándole el celular dañado, llorando y con unas cuerdas a la altura de su cuello.



“Ahí está el teléfono esmigajao -mostrando un celular destruido-, no es mentira que lo esmigajé”.



Posteriormente, muestra su rostro y llorando pide que “le dices a mis hijos que los amé todo el tiempo y no vuelvo a separarme más de ellos, les dices que los amaba mucho”.

Más detalles sobre la denuncia

El video, que es una de las tantas pruebas que tienen los familiares de la mujer, al parecer fue grabado antes de que ocurriera la desaparición de los menores el 30 de diciembre, Luis Fernando no aceptaba la idea de separarse de Andrea de Agua, quien dejó a los menores al cuidado de su madre para irse a trabajar a Facatativá y comenzar una nueva vida.



En la denuncia, también quedó consignado la amenaza recibida el 27 de diciembre vía WhatsApp “diciéndome que me iba a picar y que se iba a llevar los pelaos, yo lo dejé en visto”.



Sin embargo, a pesar de esa amenaza, Andrea le dio posada a la 1 de la madrugada, argumentando que no tenía familia y estaba durmiendo en las gradas del estadio.



“Él me tocó la puerta de la casa donde vivo con mi mamá y me decía que lo dejara entrar, porque alguien lo estaba correteando, yo le abrí, cerré la puerta y le dije que se acostara allí en la sala de la casa en la mañana, tipo 5:00 a. m., cuando me despierto, mi expareja ya no estaba en la casa, la puerta estaba abierta y se llevó mi celular”, indicó De Agua, al hacer referencia al celular que aparece en el vídeo.



Lastimosamente, las autoridades no tuvieron la oportunidad de actuar ante esta situación, que al parecer Andrea creía resolver yéndose a trabajar a otra ciudad.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha