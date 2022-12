Los constantes líos de tierras que involucra a varias comunidades indígenas wayú no resguardadas de Riohacha por desalojo, al parecer, podrán ser frenados temporalmente por una petición de la dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior.



Sugiere la suspensión de la materialización de órdenes de lanzamiento dispuestas dentro de querellas de policía de amparo a la posesión, en las cuales se encuentren involucrados como sujetos procesales comunidades indígenas wayús.

Hasta tanto no se involucren a las autoridades y entidades del orden Distrital, departamental y nacional que permitan identificar factores y circunstancias que acompañan cada caso en particular.



La solicitud fue realizada por el director de esta dependencia, Germán Bernardo Carlosama López, a través de un oficio dirigido al alcalde y al gobernador encargado de La Guajira, reiterando de paso una primera solicitud hecha en 2014.



“Se hace necesario agotar institucionalmente y de acuerdo a las competencias en materia de tierras, de formalización de predios y de la tradición de los mismos, lo cual permitirá encontrar alternativas posibles para minimizar el uso de la fuerza en este tipo de procedimientos enmarcados en la Ley 1801 de 2016”, indica el oficio.



Argumenta, además, la implementación de una ruta con metodología de atención a las partes dentro del proceso administrativo y que de acuerdo a tratados internacionales se debe buscar alternativas concertadas entre las partes y las instituciones correspondientes, con el fin de superar las diferencias objeto de litigio.



Por lo que la dirección de Asuntos Indígenas convocará a un espacio de articulación, de entendimiento técnico y de seguimiento a los casos puntuales donde participen los funcionarios con la competencia para asumir estos procedimientos.

Comunidades indígenas celebran decisión



Los reclamantes habían bloqueado vías en el departamento. Foto: Carlos Uriana

Carlos Uriana Uriana, presidente del Movimiento Social Sumainwayu, que representa a 21 comunidades indígenas de las 273 existentes en territorio ancestral no resguardo, celebró la decisión, la cual surge tras un encuentro en Bogotá con voceros del Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría y Restitución de tierras, entre otras.



“Con este documento, las familias wayús tendrán una Navidad tranquila y pasarán felices con sus familiares”, indicó Uriana.



Explicó que llevan 16 años a la espera de que el Gobierno realice una sanación de los territorios ancestrales, los cuales habitan desde hace 50, 80 y hasta 100 años.



En la reunión, los voceros de las comunidades expusieron sus casos particulares, mientras que el equipo jurídico denunció "la ilegalidad y arbitrariedad de cada uno de los desalojos efectuados en el departamento, sin el debido proceso, toda vez que son comunidades wayú reclamando sus territorios ancestrales".



Asimismo, pidieron la asignación de los territorios reclamados por las comunidades, el retorno seguro e inmediato y con garantías de las comunidades desalojadas y la indemnización o reparación de daños materiales.



“Para las administraciones de turno no existimos, solo existen unos terceros que titulan las tierras estando habitadas, la idea es que se analice bien de parte de estas instituciones la situación, para que se frenen los desalojos masivos de parte de terratenientes que no son de acá, sino de otros departamentos”, denunció.



En los últimos dos años, las comunidades de la Cachaca Mejía y Potrerito han sido desalojadas en dos ocasiones. Otras se encuentran a la espera de estos procesos entre ellas: Villa Fátima, Wayukaso, El Propio Patrón, Patrón 1 y 2, Jarijinamana, Sumain Wayú, Kari Kari, Walinay, Santa Rita y Santa Clara.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

