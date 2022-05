Las autoridades continúan con la operación de búsqueda y rescate en la Alta Guajira de la embarcación Arcángel Miguel, de bandera venezolana, que naufragó con siete miembros de su tripulación la noche del sábado.



Este lunes, uno de ellos logró sobrevivir a bordo de una balsa salvavidas y ser rescatado por pescadores de la zona.

Los operativos con el fin de atender la emergencia son desarrollados por la Fuerza Naval del Caribe, a través de la Estación de Guardacostas Primaria de Santa Marta, por medio de Unidades de Reacción Rápida del Puesto Avanzado de Puerto Bolívar.



Hasta el momento, las inspecciones, patrullajes marítimos y aéreos se realizan en diferentes sectores de La Guajira, como Puerto Estrella, Puerto Chimare, Taroa, Bahía Honda y Bahía Hondita, sin identificar señales de la embarcación o del personal que navegaba a bordo.



De acuerdo con lo señalado por el comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, capitán Mario Rodríguez, actualmente las condiciones meteomarinas son adversas.

Hasta el momento se reporta un sobreviviente

Se trata de una embarcación de carga de bandera venezolana, que cubría la ruta Santa Marta – Aruba – Santa Marta. Había transportado alimentos a la isla y regresaba sin carga, una operación que usualmente tarda dos o tres días.



De acuerdo a la información de las autoridades de Aruba, había zarpado el día 20 de mayo a las 5 de la tarde del muelle del puerto de Barcadera, con siete tripulantes de nacionalidad venezolana.



Hasta el momento, se reporta que un tripulante de la motonave, identificado como Juan Carlos Sánchez Sánchez, habría sobrevivido al siniestro marítimo al abordar una balsa salvavidas, logrando ser auxiliado y rescatado por pescadores de Chimare.



Rodríguez explica que, de acuerdo a la información entregada por Sánchez, la embarcación presuntamente zozobró el día 21 de mayo a las 10 de la noche cerca de Puerto Estrella y el siniestro ocurrió en cuestión de segundos, lo que no permitió activar ningún dispositivo.



“La información es muy general, realmente no se conoce si fue en aguas colombianas o venezolanas, debido a que no hay unas coordenadas exactas y tampoco nos llegó una alerta sobre los dispositivos de emergencia que deben tener este tipo de embarcaciones que dan la posición del posible hundimiento”, señaló el capitán.



Se trabaja en coordinación con las autoridades venezolanas, el Comando de la Estación de Policía de Puerto Estrella, los corregidores y diferentes líderes de las comunidades indígenas con el fin de aunar esfuerzos para las labores de búsqueda en el área.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

