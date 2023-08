Una multa de más de 384 millones de pesos le impuso la empresa de servicios públicos de La Guajira Esepgua al Consorcio Guajira, por incumplimiento por mora de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Villanueva.



Se trata del contrato de obra No. 008 del 2020, firmado el 20 de enero entre la Administración Temporal de Agua Potable y saneamiento Básico del departamento de La Guajira y el Consorcio Guajira, por valor de más de 1.920 millones de pesos, con un plazo de ejecución inicial de seis meses.



Obligaciones contractuales no fueron cumplidas

Planta de agua. Foto: Esepgua

Desde Esepgua garantizamos el buen uso de los recursos públicos, no permitiremos atrasos e incumplimientos a las obras FACEBOOK

Sobre la multa, la gerente de Esepgua, Andreina García Pinto, aseguró que “Desde Esepgua garantizamos el buen uso de los recursos públicos, no permitiremos atrasos e incumplimientos a las obras”.



De acuerdo a lo consignado en el acto empresarial, expedido por la empresa de servicios públicos, el contrato cuyo avance es del 45,42 por ciento, ha sufrido cuatro modificaciones e igual número de suspensiones y reinicios de obras.



El último reinició fue el 14 de marzo de 2023, con un plazo de cinco meses; sin embargo, los hechos que sustentaron la actuación evidencian que las obligaciones contractuales no fueron cumplidas entre el 14 de marzo y el 8 de julio de 2023, por omisión del contratista de obra de presentar debida y oportunamente las pólizas de garantías actualizadas exigidas en el contrato.

Contratista alega que ha tenido inconvenientes con las pólizas

Planta de agua en La Guajira. Foto: Esepgua

A lo que se suma, de acuerdo a lo indicado por García, que el contratista no tiene el personal profesional, mano de obra no calificada, equipos ni materiales necesarios para el reinicio de las actividades en el sitio de la obra.



El contratista alega que ha tenido inconvenientes con las pólizas por cambio de la entidad contratante, que su ingreso a la planta es condicionada por el operador a un plan de actividades y sobre la ausencia de personal señala que este es un contrato atípico más de suministro y montajes de elementos.



Según García, esta situación generó una afectación en la consecución de las metas establecidas respecto de los productos esperados de dicho contrato, en la ejecución de las actividades, los cuales eran necesarios para el cumplimiento de las mismas, al no dar cumplimiento a sus obligaciones de acuerdo al informe del supervisor.



El 55 por ciento restante que falta por ejecutarse del contrato se refiere a la intervención de filtros y la instalación de equipos especiales, que el operador está dispuesto a permitir su instalación siempre y cuando se lleguen a acuerdos entre la entidad contratante, el contratista de obra y la interventoría.

La multa es del 1 por ciento del valor del contrato, lo que equivale a unos 19 millones de pesos por cada día de retraso

Falta de agua potable en la Guajira. Foto: Esepgua.

La Guajira reasumió el 22 de febrero de 2022 las competencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico tras la intervención del Gobierno Nacional, por lo que se designó a Esepgua como Gestor del Plan Departamental, asumiendo posición de contratante en el polémico contrato que para esa época se encontraba suspendido.



La multa es del 1 por ciento del valor del contrato, lo que equivale a unos 19 millones de pesos por cada día de retraso. Sin embargo, este valor sobrepasa el tope máximo que establecido de no exceder el 20 por ciento del valor del contrato, por lo que se estableció de 384.578.042,80 que corresponde al 20 por ciento del valor total del contrato.



Dicho valor deberá ser cancelado a Esepgua por el Consorcio Guajira integrado por Germán Villanueva Calderón como persona natural con una participación del 60 por ciento y Construsocial como persona jurídica con el 40 por ciento de participación o por la compañía aseguradora Segurexpo de Colombia, de acuerdo a lo señalado en la parte resolutiva de dicho acto empresarial.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha