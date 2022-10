En el municipio de Uribia la lluvia ha dado un poco de tregua, lo que ha permitido que algunos sectores del casco urbano comiencen a normalizarse tras las inundaciones por los desbordamientos de dos arroyos que rodean la población.



Las autoridades trabajan en consolidar las cifras para el cierre. Por ahora, se mantienen las 16.090 familias afectadas a nivel departamental de las cuales 12.400 familias pertenecen al municipio de Uribia.



Ahora el drama es por la falta de alimentos, varias familias del casco urbano esperan la ayuda del Gobierno, ya que han perdido buena parte de sus cosas y han dejado de trabajar, por lo que permanecer dentro del agua cuidando lo poco que les queda.

Habitante de la invasión 3 de abril no se han alimentado bien, porque no tienen como encender un anafe

“Los niños se meten al agua y ya se están enfermando, por lo que necesitamos ayudas”, indicó Claudia Barros, una de las afectadas.



Cerca de dos días completan unos 60 adultos y más de 120 menores que debieron ser reubicados por la alcaldía en un albergue temporal instalado en el coliseo cubierto de Ipiamana, luego de que sus viviendas se vieran afectadas por las inundaciones generadas tras el desbordamiento del arroyo Chemerrain.



Durante años, los habitantes del barrio San José y del asentamiento 3 de abril, ubicados de lado y lado del arroyo, han sufrido por las inundaciones. Para salir de sus casas deben hacerlo en improvisadas balsas empujadas por niños y por adultos, quienes se meten sin temor alguno en el agua llena de fango.



Mística Epiayú, habitante de la invasión 3 de abril, indicó no se han alimentado bien, porque no tienen como encender un anafe porque está todo lleno de agua.

La Guajira bajo emergencias espera la llegada de alimentos y ayudas. Foto: Cortesía Isidro Ibarra.

Petro prometió construir un puente

metálico para rodear las zonas inundadas



Hasta estos sectores llegó el presidente Gustavo Petro y atravesó en balsa para hablar con los moradores quienes lo esperaban de lado y lado del arroyo. Una semana antes estuvo la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), haciéndole seguimiento a las medidas cautelares de protección al pueblo wayú.



En este lugar, el presidente Petro prometió construir un puente metálico para rodear las zonas inundadas.



Se espera que pronto comiencen a transitar los vehículos por algunas zonas de la Alta Guajira. El cese de la lluvia ha permitido compactar un poco el terreno, sin embargo, son muchos los puntos críticos que imposibilitan el acceso a ciertos corregimientos.



Sin embargo, esta tarde se definirá el traslado de las ayudas vía terrestre a medida que las condiciones climáticas lo permitan, indicó el coordinador de Gestión de Riesgo de Uribia, Ediñho Vides.

Declaran calamidad Pública en Manaure

Otro de los municipios fuertemente afectados por las lluvias es el municipio de Manaure, con 1.816 familias afectadas, es decir unas 4.714 personas. Hay 17 viviendas tradicionales construidas en barro y bareque averiadas, por lo que fue declarada la calamidad pública.



De acuerdo a lo señalado por el secretario de Gobierno de esta localidad, José Álvarez, ya se comenzaron a subir a la plataforma el listado de las familias afectadas para comenzar a realizar la entrega de ayudas humanitarias a finales de esta semana.



En la zona urbana se registró el represamiento de las aguas en los barrios Manaure Abajo, Berlín, Crispín López, Shorshimana, entre otros.



Mientras que en la zona rural, las afectaciones registradas fueron por inundaciones en más de 18 comunidades indígenas wayú, entre las que se encuentran: Piulaka, Ipamana, Flor de Olivo, Guaricle, Damasco, Porciosa, La Loma y Shiruria.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha