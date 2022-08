Unas 1.500 tortugas hicoteas nacidas tras un proceso de incubación artificial fueron liberadas, en la reserva de Pantano Grande, en el municipio de Dibulla, en donde crecerán y entregarán su aporte a la preservación del medio ambiente.



Estos neonatos proceden de los humedales que se encuentran ubicados en la mina de Cerrejón, en donde las huevadas de hicoteas (Trachemys callirostris) son rescatadas y llevadas a incubación en el Centro de Rehabilitación de Fauna de la carbonera.



(Además: Más de 600 familias desplazadas dejan combates entre ilegales en sur de Bolívar)

Esta especie de tortugas únicamente habitan en Colombia y Venezuela y se encuentran amenazadas

conservar las especies amenazadas y en general la fauna silvestre, es una muestra no solo de la responsabilidad ambiental de Cerrejón, si no del compromiso de la empresa con los ecosistemas guajiros FACEBOOK

TWITTER

Estos animales silvestres cumplen con un papel importante en los ecosistemas, ya que sirven como controladoras de insectos, alimento para aves carnívoras y algunos mamíferos, ayudando en la limpieza y recirculación de nutrientes de los cuerpos de agua, debido a que se alimentan de plantas y microorganismos.



Esta especie de tortugas únicamente habitan en Colombia y Venezuela y se encuentran amenazadas, por la degradación de sus hábitat, el consumo de su carne y su comercialización ilegal.



“Son unas especies en alta vulnerabilidad, esto obedece al consumo humano, pero también al fenómeno del cambio climático esta situación viene secando algunos humedales y en otros casos disminuyendo su capacidad, que son el hábitat natural”, indicó el Julio Vega, subdirector de gestión ambiental de Corpoguajira.



Vega, hizo un llamado a la comunidad para que no participe de la venta de estas especies y que contribuyan denunciando el tráfico y comercialización.



(También, Enrique Vives: Familiares de víctimas estudian demanda por errores en proceso)



Por su parte, Luis Madriñan, gerente de Gestión Ambienta de Cerrejón, destacó que “conservar las especies amenazadas y en general la fauna silvestre, es una muestra no solo de la responsabilidad ambiental de Cerrejón, si no del compromiso de la empresa con los ecosistemas guajiros”.

Facebook Twitter Linkedin

Estos animales silvestres cumplen con un papel importante en los ecosistemas, ya que sirven como controladoras de insectos, alimento para aves carnívoras y algunos mamíferos. Foto: Cerrejón

Desde el 2007, la multinacional desarrolla el programa de Conservación de Especies Amenazadas

Asimismo, hizo una invitación a todas las personas para que se unan a los esfuerzos por conservar y proteger todas las especies de animales, ya que cumplen una función en los servicios que nos prestan los ecosistemas.



Alfredo Navas, director de la Fundación Iguaraya, indicó que promueven actividades económicas afines a la conservación de la biodiversidad, estimulando que los propietarios de la zona de Pantano Grande preserven la riqueza natural y aseguren el hábitat para llevar a cabo la liberación.



(Le puede interesar: Padre le habría quemado las manos a sus hijos porque le habrían cogido $ 4.000)



Desde el 2007, la multinacional desarrolla el programa de Conservación de Especies Amenazadas, con el objetivo de promover la conservación de esta especie y el equilibrio de los ecosistemas de la región.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha