Así buscan mejorar acueducto y alcantarillado en La Guajira

Un nuevo aire recibe el programa Guajira Azul, que lidera el Gobierno Nacional, con la contratación de un crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 181.759 millones de pesos, como una apuesta para garantizar los servicios de acueducto y alcantarillado.

Estos recursos serán destinados para la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios de Urumita con una inversión de 3 millones de dólares; Riohacha, con 10 millones y Fonseca con aproximadamente 5 millones de dólares.



En Fonseca se realizarán trabajos de ampliación y optimización del sistema de agua potable, que contará con acciones de rehabilitación, mejora y expansión, con lo que se busca mejorar la calidad de la prestación del servicio.



De Igual forma, se realizarán trabajos de ampliación y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y se agregarán obras pluviales para evitar la intrusión pluvial a la red a construir y favorecer la evacuación de áreas bajas que sufren estancamiento de las aguas de lluvia.

Mientras que en Riohacha se optimizarán las redes de agua potable con obras de renovación, refuerzos y mayor sectorización de redes de distribución, con incorporación de instalaciones de cierre de malla, medición y control del caudal de distribución.



Asimismo, se normalizarán conexiones domiciliarias y reducirán pérdidas en la conducción desde la planta de tratamiento de agua potable.



En cuanto a Urumita, los trabajos que se realizarán buscan mejorar la continuidad del servicio con mejoras en la captación y en la línea de aducción a la planta de tratamiento de agua potable, mejoramiento y construcción de un tanque de almacenamiento, nueva conducción al sistema de distribución, refuerzos en dicho sistema y reposición de conexiones domiciliarias y micromedición.

Además de eso, contempla una segunda fase con recursos superiores a los 16 millones de dólares, en la cual no se han definido en un cien por ciento las inversiones a realizar. Abriendo la posibilidad para que los demás municipios puedan beneficiar con la ejecución de este crédito.



Por lo que se espera concertar con las administraciones municipales para definir las inversiones a realizar y poderlos incluir dentro del documento Conpes 3989, que establece una hoja de ruta inicial.



De acuerdo con lo señalado por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el crédito busca “materializar las obras que nos permitan seguir avanzando en este objetivo, el país adquirió por primera vez un crédito con la banca multilateral en moneda local para reducir el riesgo por la volatilidad en la tasa de cambio”.

Colombia es el primer país del hemisferio en firmar un préstamo en moneda local con el BID, aprovechando las innovaciones y condiciones financieras favorables que ofrecen los nuevos créditos de la banca de desarrollo multilateral.



El ministro informó que, adicionalmente a esta operación financiera, se movilizaron recursos de cooperación técnica no reembolsables por USD 7,75 millones con cargo a la Facilidad No Reembolsable del BID para apoyo a países receptores de flujos migratorios repentinos y de gran magnitud (GRF) y 5 millones de dólares con cargo al Fondo que administra el BID de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (Cosude).



Esto debido a que hay una limitante jurídica de realizar inversiones en terrenos no legalizados y el crédito contempla la ampliación hidráulica, lo que permitirá llevar agua a la periferia de estas poblaciones en donde se encuentran asentados una gran cantidad de población migrante.

El exdiputado Idelfonso Medina celebró la inversión del Gobierno a La Guajira en un tema muy álgido como lo es el suministro de agua potable, la cual está destinada a cumplir lo que el departamento toda la vida ha deseado, "máxime cuando tenemos unas órdenes de cumplimiento de la Sentencia T-302, que declaró el estado de cosas inconstitucionales”.



Frente a esta gran inversión, hay que señalar que quedan por fuera los municipios de Maicao, Uribia y Manaure, con grandes deficiencias en la prestación de estos servicios y que además se encuentran amparados por la sentencia T-32 y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Este es el segundo crédito que realiza la Nación en lo que va corrido del año, para inyectar el programa Guajira Azul, el primero lo hizo por 50 millones de dólares.



Desde hace dos años, el programa Guajira Azul ha logrado beneficiar a más de 480 mil personas con la finalización de 13 proyectos, con una inversión superior a 86.000 millones de pesos.

Eliana Mejía

Para EL TIEMPO

Riohacha