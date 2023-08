Una nueva tragedia de un ciudadano magdalense se presentó en el departamento de La Guajira. El hombre que ayudó a otro a salir de un pozo de más de 12 metros falleció en la zona rural del municipio de Fonseca.

De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades, el hecho se registró una vez la víctima, identificada como Julio Antonio Urina Meza, ingresó a la parte baja del agujero para ayudar a José Gregorio Pérez de nacionalidad venezolana, el cual pretendía extraer agua con una motobomba.



Sin embargo, las cosas se complicaron una vez Urina Meza se percató que del pozo no salía el otro hombre, es allí cuando ingresó al aljibe y comenzó con la ayuda en compañía de otros campesinos de la zona.



Una vez el hombre de nacionalidad extranjera logró salir del lugar, las demás personas se percataron que el magdalense no respondía al llamado porque al parecer, habría sufrido un desmayo en el fondo del pozo, haciendo que perdiera la vida inmediatamente.



Habitantes del lugar alertaron al Cuerpo de Bomberos para que realizaran el rescate del cuerpo inmóvil en compañía de la Policía del corregimiento, pero, al momento de sacarlo se percatan que ya no tenía signos vitales.



El cadáver de Urina Meza fue trasladado hasta Medicina Legal de Rioacha, donde médicos forenses le practicaron exámenes necrológicos y determinaron la causa de la muerte.



Mientras que José Gregorio Pérez fue trasladado inmediatamente al centro hospitalario del municipio de San Juan del Cesar, donde se recuperó satisfactoriamente.

