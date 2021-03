La Guajira en alerta naranja hospitalaria por ocupación de las UCI

El aumento en la ocupación de camas en las UCI para atención de casos por covid-19, alcanzó esta semana en La Guajira el 56%. Este hecho obligó a la Secretaría de Salud Departamental a declarar la alerta naranja hospitalaria.

La decisión fue tomada tras una reunión del comité de sala de crisis en el que se analizaron los aumentos prolongados de los pacientes en UCI, y el incremento sostenido de la incidencia de los casos de infección por coronavirus.



El indicador de ocupación de camas de UCI en los últimos tres días pasó del 44 al 56%. Lo que evidencia una alta demanda y sostenida por 48 horas encima del 50%.



La alerta naranja busca extremar las medidas preventivas y de autocuidado frente al alto contagio, comienza a aplicarse desde hoy hasta cuando el comportamiento de ocupación de camas disminuya de acuerdo a los reportes diarios.



La Secretaría de Salud Departamental indicó que a corte del 29 de marzo, se registran 17.736 casos confirmados en La Guajira, con una incidencia de 49,48 en el periodo epidemiológico anterior y de 56,25 de casos por 100.000 habitantes en el período actual.



Las poblaciones de mayor incidencia son: Riohacha, Distracción, Maicao, El Molino, San Juan del Cesar y Albania.

El panorama

La decisión se dio luego de que la Asociación Colombiana de Medina Interna (ACMI), capítulo La Guajira – Magdalena, solicitara a las autoridades de La Guajira y Riohacha declarar la alerta roja hospitalaria e iniciar un confinamiento por 14 días.



El presidente del capítulo de ACMI La Guajira – Magdalena, Manuel Palmezano, advirtió que estas decisiones se toman con una información establecida, la cual no es en tiempo real.



Por lo que indicó que “la acción de las entidades deben ser preventivas y no reactivas. Con esta pandemia estamos hablando de salud y cuando se quieran tomar las decisiones muchas vidas se habrán perdido por no hacerlo a tiempo”.



Explicó que este nuevo pico está causando que los síntomas sean mucho más precoces y que con mucha más prontitud el paciente esté acudiendo a las salas de urgencias, “lo que quiere decir que estamos un paso detrás del contagio y debemos estar delante”.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

BARRANQUILLA

