La Guajira encabeza lista de departamentos con mayor bloqueo en vías nacionales en 2023

El departamento de La Guajira registró el mayor número de bloqueos en vías nacionales en 2023, con 84 interrupciones, de acuerdo con la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).



Según la Federación, en total a nivel nacional, se registraron 742 bloqueos en las vías y 9.255 horas pérdidas, debido a las interrupciones, lo que equivale a 385 días. Esto genera un gran impacto en la economía, especialmente en términos de transporte de mercancías y logística.

La mayor parte de estos bloqueos se registraron en la región Caribe, siendo La Guajira la que encabeza la lista con 84 bloqueos, seguida por Bolívar con 78, Magdalena con 74, Córdoba con 65, Atlántico con 49, Valle del Cauca con 46, Santander con 45, y Antioquia con 41, entre otros departamentos.



En La Guajira, estas interrupciones en su mayoría formaron parte de la protesta social de las comunidades en especial de la etnia wayú, para reclamar el acceso al agua, la falta de energía, el PAE, transporte escolar, pagos y nombramientos de docentes, consultas previas, desalojos, entre otros temas.



En muchos de los casos, las comunidades aseguraron que solo a través de las vías de hecho pueden reclamar la vulneración de derechos, ser escuchados por parte de las autoridades y obtener una rápida respuesta a sus necesidades.

Cerramos el 2023 con un flagelo que no fue atendido por el Gobierno Nacional, 742 Bloqueos y 9.255 horas pérdidas



Esto representa una grave improductividad y en consecuencia sobrecostos para nuestro sector así como un riesgo a la integridad de nuestros conductores



— Colfecar (@Colfecar) January 24, 2024

El impacto de estos bloqueos no solo afectó la movilidad de los transportadores y pasajero, sino que plantea grandes desafíos en materia turística y en los servicios de salud, ya que muchos de los viajeros se vieron afectados tras caminar largos trayectos para hacer trasbordo y al reprogramar sus citas médicas.



“La manifestación es un derecho y motivos como la falta de agua y luz pueden ser válidos, pero si todos no respetamos la ley se acaba el estado social de derecho, el derecho a la manifestación no está por encima del derecho al trabajo y a la libre locomoción, además es un delito según el código penal”, indicó en su momento Colfecar.



Estos bloqueos son considerados por los transportadores como un importante cuello de botella para la logística nacional y un duro golpe a la productividad del país.



“Esto representa una grave improductividad y en consecuencia sobrecostos para nuestro sector, así como un riesgo a la integridad de nuestros conductores”, denunció Colfecar a través de la red social X.

Bloqueo en vía de la Guajira Foto: archivo particular

Expectativa en 2024

Afirman, además, que el bloqueo de las vías es un delito que continúa en la impunidad, pero que, sumado a los innumerables cierres viales y la ola de inseguridad, han puesto en jaque las cadenas de abastecimiento de los sectores productivos en el país.



Los transportadores esperan poder contar en 2024 con el apoyo del Ministerio del Interior para que impida nuevos bloqueos.



Es de señalar que en 2024 se han registrado más de 10 bloqueos en los principales ejes viales del departamento por temas de desalojo, energía, pago de salarios volqueteros y operadores de la canasta educativa.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha