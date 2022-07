Siguen las diferencias entre los habitantes del corregimiento de Cañaverales, en el sur de La Guajira, y la empresa turca Best Coal Company (BCC), frente al proceso de consulta previa que debe surtirse para el desarrollo de un proyecto de minería de carbón a cielo abierto en la zona.



(Lea también: El proyecto patentado que podría mitigar las inundaciones en La Guajira)



En 2018, el ministerio del interior negó la existencia de los pueblos y comunidades en el área.

Por lo que a través de una acción de tutela, los consejos de Gustavo Castro, de El Tablazo, Wilmer Tirado, de Corralejas, y Los Negros de Cañaverales, lograron en 2019 que el Tribunal Administrativo de La Guajira les reconociera su derecho como sujetos étnicos a la consulta previa.



El mismo debía realizarse a nueve comunidades aledañas, impactando a unos 18 mil habitantes.



Hasta el momento, BCC afirma que logró acuerdos y cerró el proceso consultivo con ocho de ellas, a excepción de la comunidad de Cañaverales, que es la más cercana al proyecto y la más renuente, dificultando el ingreso de la empresa al territorio.



En diálogo con la emisora local Cardenal Estéreo, Óscar Saavedra, gerente de Proyecto de BCC, afirmó que “hemos tenido siete intentos fallidos para darle inicio al proceso de consulta previa, por medio de citaciones para sentarnos con ellos para que por los menos nos escuchen y conozcan en qué consiste el proyecto”.



Por lo que el Gobierno, a través de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, ha convocado a que se aplique el test de proporcionalidad, que es una medida que se utiliza cuando se producen tres reuniones fallidas para el proceso de consulta previa.

Más detalles del proceso

Saavedra explicó que comenzaron a realizar todo el proceso, que es el mismo que debería surtirse con la comunidad, pero en este caso debe nombrarse un equipo de expertos y se convocan a las alcaldías, personerías, Procuraduría, Anla, Ministerio del Interior, entre otros, y ellos hacen las veces de comunidad.



Óscar Gámez, presidente del Consejo Comunitario los Negros de Cañaverales, asegura que el derecho a la consulta previa no se les ‘regaló’, fue adquirido a través de una tutela, por lo tanto, no se oponen a la misma, la cual debe ser amplia, libre e informada.



“No fue de buena fe como dicen ellos que intentaron siete veces reunirse con nosotros, es una gran mentira, porque las veces que intentaron reunirse fue en pandemia, pretendían hacer una reunión con 15 o 20 personas para que tomaran la decisión de todo un pueblo de más de tres mil personas”, indicó Gámez.



La comunidad explica que con el test se están vulnerando sus derechos fundamentales e incluso se estaría incurriendo en un desacato a la orden judicial impartida por una acción de tutela, porque la empresa BCC no agotó los recursos jurídicos legales para adelantar la consulta previa a la que están dispuestos a aceptar que se les realice.

Cañaverales sigue resistiendo para preservar su manantial de agua

El proyecto ubicaría su explotación de 12 millones de toneladas de carbón estimadas para unos diez años, a menos de un kilómetro de la cabecera del corregimiento de Cañaverales y a 1,2 kilómetros del reconocido manantial que los moradores buscan proteger.



Impactando de manera directa a esta comunidad, que deriva su sustento de la agricultura, la cual es considerada como la despensa agrícola del municipio de San Juan del Cesar.



El manantial de Cañaverales es su principal atractivo turístico y la principal fuente de abastecimiento que les permite tener agua permanente a través de un microacueducto.



Posee una riqueza de aguas subterráneas y se encuentra rodeado de un gran bosque seco tropical y matorrales espinosos por lo que en 2012 fue declarado Reserva Forestal Protectora por parte de Corpoguajira, por eso temen que resulte contaminado con la minería.



(Además: Pescadores wayú cazan un tiburón blanco en la Alta Guajira)

La Asamblea sesionará en Cañaverales

Atendiendo esta situación y luego de un primer acercamiento con la comunidad, la Asamblea departamental de La Guajira aprobó sesionar en Cañaverales para buscar frenar la imposición del test de proporcionalidad y se continúe con la consulta previa.



“No todo vale, la factura que debe pagar la comunidad y el departamento de La Guajira por el daño ambiental y el desplazamiento de su población en su territorio es demasiado alta y nada lo va a compensar, ya hay ejemplos vividos con las comunidades de Roche y Chancleta”, sostuvo la diputa Oriana Zambrano.



La intención es citar al director de Corpoguajira, para conocer un informe sobre el concepto para la realización de intervención minera y sobre las acciones ejecutadas para proteger la reserva natural del Manantial de Cañaverales.



De igual forma, se escucharán a las alcaldías de San Juan del Cesar, Fonseca y Barrancas, la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira y a la comunidad frente a su posición, en relación a este proyecto.



Eliana Mejiía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

