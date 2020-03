La Guajira declaró calamidad pública para garantizar agua

Con el propósito de implementar sistemas de provisión de agua para los indígenas wayuu y disminuir la propagación del Covid-19, el gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón, declaró el estado de calamidad pública a nivel departamental.



La medida permitirá que las entidades territoriales puedan contar con herramientas necesarias para suministrar agua a las comunidades wayúu, quienes carecen del preciado líquido, fundamental para prevenir el virus, a través del lavado de manos y la hidratación constante.

“Estamos frente a una enfermedad cuyo principal mecanismo de prevención es el lavado frecuente de las manos con abundante agua y jabón, algo de lo que hoy en día adolecen nuestras comunidades indígenas, por esta razón hemos adoptado esta declaratoria para que los distintos municipios puedan hacer los respectivos traslados presupuestales que les permitan implementar sistemas de provisión de agua para sus habitantes y, de esta manera, mitigar los impactos que este virus pudiera ocasionar en el departamento”, explicó Roys Garzón.





La situación de agua en las comunidades indígenas es preocupante debido a la prolongada sequía que se vive en el departamento. Por lo que se espera de la mano de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, contratar el suministro de agua a través de carros cisternas y la realización de reservorios.



Roland Fince, autoridad tradicional de Bahía Portete, en la Alta Guajira, asegura que no cuentan con agua, “el año pasado no llovió nada y lo que quedó fue un poquito, desde diciembre para acá no hay agua y a esta hora estamos buscando la forma de que nos ayuden con esta calamidad”.

Así mismo, indicó que la necesidad de agua es única en todo el corregimiento, por lo que más de cien autoridades tradicionales de la zona se reunieron para clamar la ayuda del Gobierno Nacional ya que no tienen como abastecerse.



Fince, asegura que si van a Uribia le regalan el agua si tienen carro cisterna, por lo que no tienen como hacer, “un camión cobra hasta 600 mil pesos para llevar el agua hasta Portete y no contamos con esos recursos”.



La solución a corto plazo es el suministro a través de carros cisternas y la habilitación de los microacueductos, los cuales se sostienen con Acpm.“Con esta pandemia se deben redoblar toda la puesta en marcha de estos microacueductos, lo que nos va a generar doble gasto, por lo que les hago el llamado al Gobierno de ayudar a esta población”, expresó el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez.



Es de señalar que desde hace unos tres años el Gobierno Nacional intervino al departamento de La Guajira en los sectores de educación, agua potable y salud.

ELIANA MEJÍA

para EL TIEMPO

LA GUAJIRA