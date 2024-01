Habla contratista del monumento al acordeón averiado por soldador que reclama el pago

El reconocido artista plástico Manuel José Rincón Pico, contratista de la obra que contempla el acordeón más grande del país y que fue averiado al día siguiente de su inauguración por un soldador que participó en el proyecto y reclamaba el pago de 150 mil pesos, habló sobre el caso.



El contratista se defiende, afirma que no le quedó debiendo porque quisiera, si no que para la fecha de pago el día 30 de diciembre no había dinero en los cajeros y trató de darle un abono a todos sus trabajadores mientras resolvía la situación, “fue cuestión de un día para otro y eso no da motivo para hacer ese daño y menos por esa cantidad de plata”.

Aclara que la obra fue diseñada por él y fue elaborada en Bucaramanga. Las piezas fueron transportadas hasta Villanueva al sitio donde se armaría el monumento en la Glorieta Sur, ubicada a la salida en la vía hacia Valledupar.



En este ejercicio participaron 18 personas, 15 viajaron con Rincón y en el pueblo se contrataron tres soldadores para poder cumplir con los tiempos de entrega, ya que su inauguración estaba prevista para el 30 de diciembre a las 3:00 de la tarde.



Rincón asegura que el soldador que causó el daño al bien público fue contratado por tres días, cada uno a 100 mil pesos y posteriormente se hizo un incremento adicional por unas horas extras, quedando pactado el pago de 150 mil pesos por día.



“El día que nos veníamos se le dieron 300 mil pesos, se le debían 150 mil, porque no había de dónde sacar plata, porque Davivienda se saturó, se acabó la plata, estaban las colas largas y en los corresponsales de Bancolombia fue la misma cosa, entonces se les dijo que se les pagaba al día siguiente”, sostiene Rincón.

Así recibió la noticia de los daños

El artista, junto con su equipo, viajó esa misma noche a Bucaramanga a pasar las fiestas de fin de año y con la intención de realizar los otros pagos que quedaron pendientes, cuando fue sorprendido después del mediodía del 31 de diciembre con la noticia de los daños causados al monumento.



“Fue de un día para otro, no aguantó ni las 24 horas, sin ninguna razón, no sé en qué términos estaba, una persona normal no hace eso, hay otras maneras de cobrar, ahí está la oficina de trabajo”, puntualizó.



Afirma que el soldador fue aguantado en su intento de destruirlo, “alguien que lo vio le dio 500 mil pesos que él exigía, o sea que aparte de que hizo el daño se está robando una plata que no le correspondía”, denunció.



El escultor estuvo en contacto con el soldador, quien le aseguró que ya recibió su plata.

El avalúo del daño

Explica que es grande el daño ocasionado por el soldador, ya que deben cambiar las piezas por unas nuevas “es un daño que sobrepasa los 5 millones de pesos, pero vamos a arreglarlo, la idea es terminar todo bien, aún le faltan algunos detallitos al contrato para dejar eso bien bonito”, indicó Rincón.



El objeto del contrato suscrito entre la alcaldía de Villanueva y Rincón es el diseño, elaboración y montaje de dos monumentos en homenaje a la cultura e identidad folclórica del municipio el cual tiene un costo que supera los 1.500 millones de pesos.



El acordeón más grande del país tiene cinco metros de alto y lo acompaña una caja del mismo tamaño y una guacharaca que mide seis metros con 40 centímetros de alto.



El escultor de la obra viaja esta noche desde Bucaramanga a Villanueva con el fin de revisar los daños causados y terminar el monumento para hacer la entrega oficial al municipio de Villanueva.



EL TIEMPO estuvo tratando de contactar al soldador conocido en el pueblo como Kikol para conocer detalles de su versión, pero no fue posible.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha