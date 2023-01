Familiares del sargento viceprimero del Ejército, Davinso Javier Codina Gómez, asesinado por un soldado en lo que, al parecer, se trató de un caso de intolerancia por haberle llamado la atención, aún no alcanzan a creer lo que sucedió.



(Lea también: Intolerancia: soldado asesinó con su fusil a sargento en batallón de La Guajira)



Dicen que en su vida militar tuvo una hoja de vida limpia y no se le conoció problema con un soldado, ya que él siempre decía que “a los soldados había que cuidarlos porque eran los que daban la vida por ellos en combate”, sostuvo una de sus sobrinas, quien pidió la reserva de su nombre.

Por lo que sus hermanos y sobrinos, quienes se trasladaron hasta Riohacha a recoger el cadáver y llevarlo a Ciénaga para darle cristiana sepultura, rechazan con dolor los comentarios en redes sociales de que el sargento "se la tuviera montada" al soldado.



“Simplemente por llamarle la atención, no es cierto que mi tío lo maltrataba, hemos indagado, no solo con los mandos, porque hemos buscado personas externas para ver si tenían problemas con él, nos informan que no y que el soldado en otras oportunidades ya había expresado que lo iba a matar y tal vez fue algo que se pudo evitar”, indicó la sobrina.



La vida de Codina giró en torno a su familia y amigos, deja un hijo de 16 años, era el menor de sus hermanos y el tío universal de todos sus sobrinos, quienes se desvivían por saludarlo cada vez que llegaba de descanso.

Aseguran que el soldado era indisciplinado

Hasta el momento, el Ejército no se ha pronunciado sobre el caso, que ocurrió en las instalaciones del Batallón Cartagena en Riohacha, en momentos en que el suboficial pasaba revista a los puestos de centinelas y encontró al soldado en un lugar distinto al punto de guardia, por lo que le llamó la atención verbalmente.



Al parecer, el victimario fue identificado como el soldado regular Julio César de la Vega Lacera, quien fue puesto a disposición del Juzgado 20 Penal Militar del Batallón Cartagena.



Familiares de Codina aseguran que el soldado era indisciplinado y el 24 de diciembre, cuando estuvo compartiendo con ellos la fiesta de Navidad, fue llamado para indicarle que este había evadido el puesto.



“Mi tío se encontraba en Ciénaga y como era su responsabilidad porque era su secretario lo llamó a preguntarle, le pidió que fuera y se presentara a la formación y regresara a sus labores y él se rehusó”, explica la sobrina del suboficial.



Se conoció también que Codina era el encargado de custodiar el armamento de esta guarnición militar y el victimario era su secretario, que "por su indisciplina" fue trasladado a otra área, algo que al parecer tampoco le gustó.

Duró más de 15 años de combate

Además, describen al suboficial como un hombre con alma de niño, que a sus 43 años, 21 de ellos dedicados al Ejército, había decidido desde hace seis años esperar su pensión de forma tranquila, la cual alcanzaría en septiembre de este año.



(Además: Harina de guineo por bienestarina, la propuesta del Colegio Médico de La Guajira)



Codina había combatido durante 15 años en zona roja del país, en medio del conflicto armado, ya que había escogido pertenecer al arma de caballería de Alta Montaña, combatiendo en departamentos como el Cauca, Meta y Vaupés y en la base de Tolemaida.



Pasó luego a áreas administrativas en los batallones de Rionegro, Malambo (Atlántico) y desde hace seis meses se encontraba en el Batallón Cartagena en Riohacha.



Finalmente, aseguran que como familia lo único que quieren y desean es que su muerte no quede impune y que al responsable le caiga todo el peso de la ley, para que pague lo que debe pagar.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

