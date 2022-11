Los transportadores del servicio intermunicipal del sur de La Guajira se cansaron de los bloqueos de la ciudadanía y decidieron realizar plantones en diferentes puntos de la vía Hatonuevo – Villanueva para exigir su derecho al trabajo.



Los bloqueos por parte de los transportadores se registraron en la entrada del resguardo San Francisco, en Barrancas; en el sector de la vocacional en Fonseca, a la altura del peaje de San Juan del Cesar y a la entrada de Villanueva, los cuales fueron levantados.

“No estamos en contra de las protestas, pero las comunidades deben buscar otras alternativas de no bloquear las vías, porque vivimos de ella. No nos están dejando trabajar y llevar el sustento diario a nuestras familias”, indicó un transportador.



La molestia la generó una protesta de dos días a la altura de Puente Negro, en Hatonuevo. Los habitantes bloqueaban la vía que conecta esta localidad con Distracción, para frenar un proyecto de acuerdo que cursa en el concejo.



Este busca entregar facultades al alcalde para enajenar las redes eléctricas y otros bienes, afectado con las vías de hecho a otros municipios ajenos al tema.



Este viernes, también se registraron otros dos bloqueos en la vía Albania – Maicao, a la altura de Paradero, en donde varios parceleros afectados por las lluvias piden apoyo de la alcaldía de Maicao. Asimismo, se registró un bloqueo en la vía Cuestecitas – Riohacha, a la altura de la Y de Barbacoas.

Bloqueos a la orden del día



La mayoría de estos bloqueos no tienen horario, salen en la madrugada y a cualquier hora del día por temas de agua, transporte escolar, PAE, luz, peajes, mal estado de las vías, sentencias judiciales, entre otros. Muchos han durado dos o tres días, permitiendo el paso vehicular de forma intermitente.



Desde hace tres meses, los guajiros, empresarios y turistas deben sortear hasta tres bloqueos semanales y consultar sobre el estado de las vías antes de emprender un viaje.



Los bloqueos amenazan con acrecentarse, debido a que, según cuentan, están siendo avivados por precandidatos a las elecciones territoriales de 2023, por lo que la ciudadanía ya está cansada de la "falta de autoridad".



“Qué falta de autoridad, esto está de mal en peor, no hay si no seis personajes sentados en medio de la vía paralizando la economía del departamento, hasta que les provoque, no hay derecho”, aseguró un internauta en las redes sociales.

Aspecto del bloqueo en Mayapo. Foto: Archivo particular

El tema de las vías de hecho está generando un traumatismo en la economía, el turismo, la competitividad, el transporte de carga, la movilización de pasajeros por temas comerciales y de salud para citas médicas y que requieren de tratamientos de diálisis.



“Ya está bueno de tanto paro, lo cogieron de costumbre perjudicando el día laboral de muchas personas, citas médicas que toca ir a otros departamentos y que se luchan con meses de anterioridad para conseguirlas”, sostuvo Maylen Tariffa.



Solo este miércoles, el propio gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega, debió enfrentar y levantar ocho bloqueos en la vía Riohacha – Mayapo – Uribia por temas de vías y transporte escolar.



“Lamentamos mucho que las vías de hecho sigan tornándose como el único camino para poder solucionar los múltiples problemas que pueden existir en el departamento de La Guajira, siempre estamos dispuestos a dialogar”, indicó el mandatario departamental.



Otras protestas en el departamento

Este jueves, fueron dos los bloqueos instalados nuevamente, uno en la vía Riohacha – Mayapo, por temas de transporte escolar y otro en Hatonuevo.



El sábado se registró un bloqueo en la vía que de Albania comunica con Maicao y el sur de La Guajira, por unos operativos de la Dian tras la incautación de un vehículo.



Mientras que el viernes pasado, Riohacha amaneció sitiada, todas sus entradas y salidas fueron bloqueadas por las comunidades indígenas wayú de los territorios no resguardados para exigir solución a los problemas de tierra.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

