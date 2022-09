Continúan los bloqueos a las vías en La Guajira, este lunes se elevaron a cuatro las protestas en igual número de municipios, afectando la movilidad de decenas de pasajeros entre el norte y el sur del departamento.



En esta oportunidad el gremio de transportadores de Uribia tomó la decisión de bloquear las vías que comunican a esta localidad con Puerto Bolívar y los municipios de Manaure y Maicao, debido al mal estado de la vía.

Los manifestantes se encuentran en la zona del peaje en la vía a Uribia, el cual es administrado por la alcaldía, mientras que otro grupo está en la zona industrial del acueducto.



José Mejía, uno de los voceros, asegura que se tomaron la vía de hecho, debido al incumplimiento de la alcaldía de Uribia, que se comprometió el pasado 14 de enero con los transportadores de mejorar las condiciones de la vía.

“Ya es hora que se sepa que se hacen los recursos, tres años llevamos con esta administración y todavía no ha sido capaz de ponerle la mano a la carretera, cada día hay más accidentes fatales y los carros están deteriorándose”, sostuvo Mejía.



Piden el desmonte del peaje ya que no se ve la inversión de los recursos en el mantenimiento de las vías y en trabajos básico como la limpieza de las bermas.



Otra de las exigencias es que, se contrate a los transportadores locales para movilizar al personal que labora en la construcción de los parques eólicos que se desarrollan en el territorio.



A esto se suma, el problema de inseguridad en las vías, debido al incremento de los atracos y los altos costos del metro cúbico de agua por parte de la empresa Triple AAA, por lo que piden revisar las tarifas.



A La protesta se sumaron las cooperativas de transportadores de sal y de pasajeros intermunicipal del municipio de Manaure, quienes se ven afectados, debido a que deben transitar por la misma vía y pagar el peaje.



Por su parte, el alcalde Uribia, Bonifacio Henríquez, aseguró que se hizo una consultoría del nuevo corredor turístico y fue aprobado por el concejo municipal el proyecto de acuerdo para el desmonte temporal del peaje, el cual está para sanción.



“Se están haciendo los estudios de planificación para poder organizar un nuevo peaje con tarifas justas de acuerdo a la norma y que permitan generar un recaudo para el sostenimiento de la vía. Haciendo un análisis pudimos detectar que el recaudo del peaje no genera el sostenimiento necesario de la vía”, indicó el mandatario.



Henríquez explicó que radicó el proyecto para la consecución de los recursos ante los ministerios de Minas y de Transporte, por lo que se realizan nuevas gestiones con el actual Gobierno.



El tercer bloqueo se adelanta en el sector de Puente Negro, en Hatonuevo, por parte de las comunidades de Guaimarito, Guamachito, Cerro Alto y Manantial grande, quienes reclaman el transporte escolar y el PAE, mientras que otros sectores piden el cambio de transformador que les permita mover una turbina.



Sobre el PAE el secretario de Educación departamental (e) Danilo Araujo, aseguró que este lunes se estará gestionando en la secretaría de Hacienda el pago de los recursos al operador y en cuanto al transporte escolar se está aún en el proceso licitatorio.



Es de señalar que este lunes se completan cinco días de bloqueo a las vías alternas a Cerrejón, por parte de comunidades reasentadas, indígenas y afros del área de influencia de la mina, en Barrancas, quienes protestan por la falta de agua y algunos temas sociales como consulta previa, empleabilidad y educación.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha