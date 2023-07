Tres días de bloqueo completa la línea férrea de Cerrejón por parte de un grupo de extrabajadores de la multinacional audenominados ‘F23’, -por la fecha de su desvinculación-, quienes piden ser reincorporados.



Este martes, se fueron a las vías de hecho luego de ser citados a una reunión convocada tras conjurar un bloqueo registrado la semana anterior, cuando el presidente Gustavo Petro se encontraba gobernando desde La Guajira.

“Nos dijeron que no había más nada para el F23 si no le firmábamos el acuerdo de transacción y el acuerdo mutuo, donde renunciamos absolutamente a todo y le dijimos que lo único que queríamos era puesto de trabajo, porque aún estamos aptos y dijeron que no”, denunció Yair Pastor Zuñiga, uno de los voceros.



Explica que pidieron ser contratados por el término de un año en la conformación de la cuadrilla cuatro, en la que se estarán incorporando a unos 700 trabajadores y les fue negado por falta de garantías.



“Nosotros estábamos a término indefinido y nos dicen que nos dan contrato de un año y estamos de acuerdo, pero que nos meta. Ella dice: que no, porque no tienen garantías. La garantía que nos da es que nos pueden llamar en dos meses o en dos años y esa no es ninguna garantía”, puntualizó Yair Pastor Zuñiga.



Argumentan, además, una serie de irregularidades tras su despido, como una liquidación por debajo de los arreglos anteriores y la realización de exámenes de forma alterna de desvinculación para ellos y de vinculación para sus reemplazos por una remuneración más baja.



El bloqueo, que se registra en el municipio de Albania, a la altura del kilómetro 4, paraliza el transporte del mineral desde la mina hasta Puerto Bolívar y las actividades del ‘Tren del Agua’, con el que Cerrejón apoya 2.350 familias wayús de 163 comunidades ubicadas en cercanías de la línea férrea, esto último es lo que la empresa más lamenta.



También impide el paso del combustible e insumos necesarios para la operación minera, por lo que de continuar podría generar desabastecimiento y poner en riesgo la estabilidad de más de 12.000 trabajadores, entre directos y contratistas.

Posición de Cerrejón

En un comunicado, Cerrejón rechazó esta acción y los calificó como un “reducido grupo” de extrabajadores que hace exigencias irrazonables y se mostró abierta al diálogo, como en el pasado, cuando sostuvieron varios espacios de conversación, dos de ellos con presencia del ministerio del Trabajo y de la Defensoría del Pueblo, sin lograr ningún acuerdo.



“Somos una compañía abierta al diálogo, como lo hemos demostrado con estas personas desde hace varios meses, pero este reducido grupo de personas está haciendo exigencias irrazonables mientras lleva a cabo un nuevo bloqueo de la operación”, señaló Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones.



Explicó que este grupo no quiso firmar un acuerdo en el momento en el que salieron de la compañía, ni se ha adherido a los beneficios que, desde el marco social, la empresa les ofreció posteriormente.



Cerrejón afirma que ya ha alcanzado un acuerdo con cerca de cien personas que se encontraban en la misma situación, que han recibido beneficios como ayudas económicas y capacitaciones para iniciar emprendimientos.



La carbonera invitó a las autoridades a dar su apoyo para que se puedan llevar a cabo diálogos sin vías de hecho que afectan tanto la entrega de agua potable a las comunidades como la economía regional y nacional.



En total fueron 226 trabajadores desvinculados el 23 de febrero de 2021, tras el anuncio de la carbonera de las terminaciones de contrato de trabajo por temas de transformación, para asegurar la sostenibilidad de la compañía.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha