Los guajiros siguen tomándose las vías de hecho como mecanismo de presión para resolver sus necesidades más apremiantes. Este lunes, son tres los bloqueos que afrontan las autoridades en dos vías principales de La Guajira.



Los bloqueos afectan la movilidad de decenas de viajeros que transitan por las vías nacionales que conectan a Riohacha con Maicao y a los municipios del norte con el sur del departamento y Cesar.

Dos de las protestas son por el tema educativo y se registra una en la carretera Troncal del Caribe, en el tramo Riohacha – Maicao, a la altura de la entrada de la vía que comunica hacia el corregimiento de Mayapo.



Mientras que la otra se sitúa en la vía que conecta a los municipios de Barrancas y Fonseca, al sur de La Guajira.



De acuerdo con lo indicado por el secretario de Gobierno departamental, Alberto Cuan, en Barrancas, el bloqueo que se realiza desde este domingo está relacionado con el pago del transporte escolar, debido a una información que, al parecer, no ha sido detallada en los informes y que ha generado los retrasos en los pagos.



Mientras que, en Villanueva, los habitantes de la vereda Los Sanjones, ubicada a una hora del casco urbano, bloquean la entrada al pueblo desde las 3 de la madrugada para protestar por las afectaciones generadas por una avalancha de lodo, tras las fuertes lluvias registradas en la zona.



“Van 20 días y el alcalde no se ha pronunciado, no nos han preguntado qué nos pasó y mucho menos nos han entregado las ayudas mientras se busca una solución, por eso nos tomamos las vías de hecho, sabiendo que no es lo pertinente, pero es la única manera de que nos escuchen”, sostuvo Luis Guillermo Daza, uno de los voceros.

Relata que desde hace 10 años están siendo afectados por las lluvias, que causan inundaciones, arrasando con los animales y cultivos, mientras que las viviendas son socavadas, lo que ha generado desplazamiento de varias familias hacia un lugar más seguro. De 35 que habitaban en la zona, quedan unas 10 familias.



Sostiene que las autoridades y organismos de socorro solo hacen presencia y les entregan ayudas que les puede durar un mes, pero no se le busca una solución de fondo a la problemática, por lo que piden la realización de una mesa técnica para exigir una posible reubicación del territorio.

La Guajira, el departamento con más bloqueos en vías

De acuerdo con los reportes de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), los constantes bloqueos que enfrentan a diario en las vías nacionales son un complejo 'cuello de botella' para la eficiencia logística.



Colfecar ha denunciado que, a corte del 30 de junio, se registran 360 bloqueos, solo en vías principales y se han perdido horas equivalentes a unos 248 días, situación que afecta las entregas a tiempo, la seguridad vial y seguridad física tanto de los conductores como de la carga.



La Guajira, con 44 bloqueos, encabeza la lista de los departamentos con más bloqueos, seguido del Magdalena con 42 y de Bolívar y Valle del Cauca, ambos con 30 bloqueos.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha