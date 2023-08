Más de cuatro días de bloqueos se registran en dos vías nacionales de La Guajira, una de ellas conecta con el Cesar. Los manifestantes piden pago y ampliación de la canasta educativa.



(Lea también: Bloqueos en La Guajira completan tres días y generan alza en pasajes y productos)



Las vías que se encuentran bloqueadas de forma intermitente son la carretera Troncal del Caribe, que conecta a Riohacha con Maicao, a la altura de la entrada a Mayapo; y la carretera entre los municipios de Barrancas y Fonseca, a la altura de Roche, en el sur del departamento.

La protesta que protagonizan las comunidades educativas del sur de La Guajira y del municipio de Manaure recibió en las últimas horas el respaldo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua).



De acuerdo con lo indicado por Asodegua, los protestantes exigen el pago y ampliación de la canasta educativa, ampliación en la cobertura de la alimentación y transporte escolar.



Además de nombramientos de docentes, dotación, infraestructura para las Instituciones y Centros Etnoeducativos del departamento, los cuales en su mayoría deben ser resueltos por el Ministerio de Educación.



Por lo que piden que, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica decretada en el departamento por el Gobierno Nacional se hagan presentes los ministerios de Educación Nacional y de Hacienda.



Lo anterior, para que brinde una pronta solución a la problemática que afectan las garantías del derecho a la educación en condiciones dignas de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades.

Los afectados por los bloqueos

Se quiebra el comercio, porque no hay forma de transporte para traer los productos y se corre el riesgo que se dañen FACEBOOK

TWITTER

“Solicitamos que los motivos de la protesta sean tenidas en cuenta en la Emergencia decretada y en los planes de desarrollo tanto nacional como local”, puntualizó Asodegua.



Esta situación afecta al sector de transporte de carga pesada, en especial de alimentos y productos de servicios básicos, los cuales comienzan a escasear en los almacenes de grandes superficies ubicados en el municipio de Uribia, de acuerdo a lo denunciado por los habitantes de esta localidad.



Mientras que, en Riohacha, los comerciantes han indicado que les generan pérdidas, ya que el suministro de productos no está llegando a su destino y comienza a generar desabastecimiento y un incremento en los mismos. Piden a los manifestantes buscar diálogos de otra manera.



“Se quiebra el comercio, porque no hay forma de transporte para traer los productos y se corre el riesgo que se dañen”, sostiene María Vergara, una comerciante de Riohacha.

Facebook Twitter Linkedin

Bloqueos en La Guajira Foto: Guajira News

Alza en los pasajes de buses

En el departamento de La Guajira se requieren más de 400 plazas FACEBOOK

TWITTER

También se registra el alza en los pasajes de transporte intermunicipal, en el caso de la vía Riohacha – Maicao, los pasajeros deben pagar hasta 35 mil pesos por un trayecto que oscila normalmente entre los 20 y 25 mil pesos en transporte.



Sildana Deluque, presidenta de Asodegua, ha manifestado que son más de mil plazas las que requieren ser creadas en los cuatro entes certificados de La Guajira, lo que abre la posibilidad de que puedan ser nombrados los maestros provisionales y los etnoeducadores que no cuentan con esas estabilidad laboral.



(Además: Indígenas wayú enviarán palabra a Petro para conocer cambios de la reforma de la Salud)



“La dificultad y la talanquera está en el Ministerio de Educación Nacional, en el departamento de La Guajira se requieren más de 400 plazas, en el caso de Riohacha más de 200 plazas y así sucesivamente, lo que implica una aprobación del Ministerio para la creación de las plazas”, sostuvo Deluque.



Explica además, que la falla ha estado en que las administraciones locales no se programan, ni se proyectan a futuro, solo pasan las relaciones de las vacancias con base en la actualidad y no se proyectan, lo que genera estos vacíos.

Más noticias:

- Alivio para el recibo de la luz; en Barranquilla financian paneles solares en casas

- Carretera Tolú - Coveñas (Sucre) tendrá un nuevo peaje

- Atroz crimen en Cartagena: hallan cuerpo de menor de 17 años desmembrado

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha