La Guajira: Bahía Honda lanza S. O. S. al Gobierno Nacional por la falta de agua

Habitantes de Punta de Los Cocos, en la Alta Guajira, no aguantaron más la falta de agua potable y lanzaron un llamado de ayuda urgente al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales de La Guajira en busca de una solución, ya que lo único que tienen es un jagüey y está seco.

Los estudiantes dejaron de asistir a la escuela, aseguran que no tienen como darles agua, ni cómo preparar los alimentos. Los animales tampoco tienen que beber, están recurriendo al agua de mar para mitigar la sed, denuncian que los chivos se están muriendo.

Rosa López, una de las líderes de este sector lamenta que en pleno siglo XXI estén consumiendo el agua de jagüeyes, “agua achocolatada, agua verdosa, no es justo. Hemos sobrevivido a la hambruna, pero, a la sed no y no estamos dispuestos a que nuestros niños se sigan muriendo”.

Los indígenas han dado un plazo de 72 horas a las autoridades para que se les dé solución, de lo contrario acudirán a las vías de hecho.

“Esa es la única alternativa para que nos escuchen, todo el mundo sabe las consecuencias del Fenómeno del Niño. Le estamos pegando el grito al Gobierno nacional, departamental y municipal, para decirles que los wayú de esta comunidad se están muriendo de la sed”, puntualizó.

López, asegura que se sienten engañados con el anuncio del suministro de agua en carrotanques, que nunca llegaron hasta esa comunidad, ubicada en el corregimiento de Bahía Honda, en el municipio de Uribia.

Se refiere a los polémicos 40 carrotanques donados por el Gobierno Nacional a través de la UNGRD para abastecer a las comunidades indígenas de agua potable por la sequía, los cuales se encuentran paralizados por falta de seguro. A estos, se suman otros 184 carrotanques que fueron contratados para llegar a regiones apartadas como la Alta Guajira, sin embargo, no hay fuentes de abastecimiento y se desconoce su funcionamiento.

Denunció además que como comunidades indígenas “nos engañan, nos dan una esperanza y luego esa esperanza se desaparece. Cómo es posible que nos engañen con 40 carrotanques y que nosotras las comunidades indígenas tenemos que ser las paganas de los grandes políticos”.

Asimismo, reclama el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 que protegió de forma especial los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayú de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira.

La Autoridad Tradicional de Punta de Los Cocos Mauren Aguilar, se trasladó hasta el municipio de Uribia, para alertar a las otras comunidades y a las autoridades sobre la falta de agua debido a que los jagüeyes se han secado por las altas temperaturas.

Aguilar explica que anteriormente contaban con unos pozos subterráneos que se hacía de forma artesanal, pero desde hace dos semanas dejaron de contar con este precioso líquido que brotaba a la superficie de las entrañas de la tierra.

“Los pozos están totalmente secos, la situación en ese lugar es preocupante, en el sector de Bahía Honda estamos sufriendo una necesidad terrible, no solo en esta comunidad, en todos los alrededores”, expresó Aguilar.

Pide al Gobierno nacional dejar a un lado las diferencias y realizar una mesa de diálogo con las autoridades locales para solucionar esta problemática que podría extenderse.

“Tengo entendido que el alcalde de Uribia fue a Bogotá y usted no pudo atenderlo señor presidente, usted sabe que él lo está buscando por esa necesidad, no juegue con los sentimientos de los indígenas. Nos duele las cosas que hacen con nosotros nos ponen de burla, nos traen unos carrotanques a La Guajira y luego desaparecen, porque se burlan de esta forma”, dijo.

La situación parece ser más compleja, comienzan a conocerse registros fotográficos de la sequía enfrentan comunidades cercana a Punta de Los Cocos y Bahía Honda, muchas de las cuales afirman no cuentan con recursos para comprar agua, ya que no tienen fuentes de empleo.

