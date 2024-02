Temor en zona rural de Riohacha por aparición de bolsas con restos humanos

Aumenta la tensión en la zona rural de Riohacha tras la aparición de bolsas plásticas y sacos con restos humanos, en el corregimiento de Juan y Medio, hecho que se suma al desplazamiento de más de 300 wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta por el conflicto armado.



Según el relato de moradores de la zona, las bolsas fueron abandonadas en el pueblo, y en andenes en frente de algunas viviendas, como si enviaran un mensaje.



Algunas bolsas se encuentran rotas por donde se alcanzan a ver algunos restos.



Guerra entre el clan del Golfo y Los Pachencas

Esta situación aumenta el temor de la población que se encuentra en vilo desde la noche del sábado por los enfrentamientos que se registran en la zona entre miembros del Clan del Golfo y Los Pachencas y en la que se reportan algunos desaparecidos.



“Las pusieron en medio del pueblo, las pusieron en frente de unas casas. Eran personas desmembradas, estaban algunas partes del cuerpo y hay personas desaparecidas que no aparecen”, indicó un habitante de la zona que pidió no revelar su nombre por temor a represalias.



Miembros de la Sijin de la Policía se trasladaron hasta la zona, “para indagar y verificar estos hechos, si se tratan de restos humanos, a quién corresponden y hacer todo el procedimiento legal”, indicó el secretario de Gobierno Departamental, Misael Velásquez.



El funcionario asegura que es preocupante la situación por el temor de la comunidad, puesto que en el consejo de seguridad realizado hasta altas horas de la anoche de este lunes no se tenía conocimiento del tema, “esa información nos las está dando hoy temprano”.

Sin embargo, tanto el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, y el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, hicieron la petición a la fuerza pública de reforzar y garantizar la seguridad en toda esta zona, en especial en el corregimiento de Juan y Medio ante el temor que tiene la comunidad.



Velásquez asegura que tropas del Ejército ingresaron este lunes a la zona en donde se registran los enfrentamientos, encontrando a una persona muerta y otra herida, de las cuales no se tienen mayores detalles.



A esta hora, tropas del Ejército hacen presencia en el pueblo para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del corregimiento de Juan y medio, quienes sienten temor por la ola de violencia que se viene presentando.



Es de señalar que desde la noche del sábado se registran enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en zona rural de Riohacha por la disputa del territorio entre estos dos grupos organizados delincuenciales al margen de la ley, lo que ocasionó por segunda vez el desplazamiento de la comunidad indígena wiwa El Limón, que sufre revictimización, luego de más de 22 años.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha