Amenazan a Luis A Colmenares por denunciar corrupción en La Guajira

Luis Alfonso Colmenares, denunció amenazas contra su vida luego de denunciar supuestos casos de corrupción en el departamento de La Guajira, entre ellos la contratación en un mes de más de 300 mil millones de pesos por concepto de regalías.

El tema de las amenazas fue dado a conocer por Colmenares, a través de sus redes sociales en el que manifiesta que ha venido publicando una serie decisiones por parte de los gobiernos departamental y municipales.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Ayer la periodista @saludhernandezm de @RevistaSemana publicó un informe con base en unos hechos que denuncié y hoy recibí amenazas en mi cuenta whatsapp.

Mi abogado presentó la denuncia penal ante la @FiscaliaCol pic.twitter.com/GbC0EkhG0A — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 6, 2021

“De todas esas denuncias en el día de ayer, en la revista Semana la periodista Salud Hernández, produjo un informe basado en los hechos que se habían publicado antes y hoy en la mañana me sorprendí con un mensaje que me llegó a mensaje de whatsapp amenazándome de muerte ¿Quién lo remite? No sé”, indicó.

“Sabes qué perro hp déjate de andar hablando mal de la Gobernación de La Guajira. Colmenares &%$&& te va a pasar peor que a tu hijo", le advierten a Colmenares.

Así que cállate o te mandamos a callar no te metas con el gobernador de La Guajira. Colmenares &%%$&$ deja de estar fregando con los medios de comunicación. Dedícate a lo tuyo, aquí las cosas se manejan así, esta es otra república independiente perro &/&/$% y cuidadito sigues hablando de la obra de San Juan del Cesar perro %&%&. Vas a morir peor que tu hijo, si quieres pon la denuncia en la Fiscalía”, dice uno de los textos que le llegó.

