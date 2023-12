Lanzan advertencia a turistas y pescadores que bucean en las plataformas de gas

Los repetitivos casos de turistas y pescadores quienes se desplazan hasta las plataformas marítimas de producción de gas en la costa afuera de La Guajira, con el propósito de bucear y pescar, ha generado preocupación entre las autoridades quienes han advertido que este tipo de prácticas es ilegal y podría poner en riesgo sus vidas.



Así lo dio a conocer el director de Turismo departamental, José Emilio Sierra, quien denunció que existen algunas agencias que ofrecen estos paquetes turísticos sin tener en cuenta los riesgos que podrían generarse, además de que deben respetar la carta náutica entregada por la Dimar.

“Hemos tenido conocimiento que hay algunas agencias u operadores turísticos que vienen como tal manifestando que este es un buen atractivo para explorar, por lo que las personas que generan estas prácticas como el buceo y el arponeo buscan la manera de llegar hasta allí, ya sea a través de un operador turístico o contratando lanchas”, sostuvo Sierra.



El funcionario hizo un llamado de atención a todas las empresas de turismo y a los pescadores artesanales para que le pongan freno a las actividades que se están desarrollando en estas áreas prohibidas y respeten los límites que establecen las autoridades marítimas para seguir disfrutando del turismo de la mejor manera.



Sobre el tema también se pronunció el Teniente de Fragata, Carlos José Ramírez Ramírez, capitán de Puerto Riohacha, quien hizo un llamado especial a las agencias marítimas, a los operadores turísticos y a los pescadores del sector de Mayapo, sobre las restricciones de navegación en esta área de influencia de las plataformas gasíferas de Chuchupa A y B.



“Se han encontrado situaciones de pescas con arponeo en este sector de las plataformas, que claramente genera un riesgo por lo que significa el tema gasífero, la intención es reducir este tipo de riesgo”, sostuvo el Capitán de Puerto.

Tomarán medidas

Asimismo, le recuerda al gremio marítimo que toda actividad desarrollada en el mar representa un riesgo por lo cual existen unas normas de estricto cumplimiento expedidas por esta capitanía y la Dirección Marítima (Dimar), que buscan salvaguardar la vida humana en el mar y la protección del medio marino.



De continuar este tipo de prácticas, las autoridades han advertido que tomarán medidas para asegurar la facilidad, ya sea por amenazas de índole de seguridad física o de proceso.



Es de señalar, que la activación de estos protocolos puede resultar en serios reclamos con potenciales consecuencias legales, civiles y/o económicas a cualquier invasor de esta propiedad privada.



Las autoridades han advertido que este tipo de prácticas de invasión y acceso no autorizado a la infraestructura energética y zona protegida de la Asociación Ecopetrol – Hocol no solo es ilegal, es peligroso y pone en riesgo la vida de quienes lo hacen y la energía del país.



Las plataformas Chuchupa A y B, operadas por la empresa Hocol, son facilidades que procesan gas a alta presión, sus sistemas de seguridad están diseñados para evitar incidentes mayores, sin embargo, personal no capacitado y ajeno al proceso puede resultar seriamente afectado durante cualquier operación de emergencia que sea necesario ejecutar.

Tránsito continuo de motonaves

La operación implica el tránsito continuo de motonaves, cuyas propelas pueden causar lesiones graves o fatalidad a buzos que se encuentren realizando maniobras ilegales e inadvertidas en el área de exclusión.



Es de señalar que por ser facilidades industriales se requiere el uso de equipos de protección como botas con punta de acero, casco y gafas.



Las personas que se aproximan a la base de la plataforma, ya sea sobre, o bajo de la superficie marina se exponen a riesgo de caída de objetos desde gran altura que puede afectar su integridad física. Incluso, solo con transitar por el área, cualquier persona puede sufrir lesiones que van desde muy leves, hasta muy serias.

Más noticias:

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha