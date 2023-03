La Contraloría General de la República ha advertido cierta preocupación con respecto a la prestación del servicio del Plan de Alimentación Escolar (PAE), en las comunidades indígenas del departamento de La Guajira, luego de detectar que 54.896 estudiantes no reciben este servicio por dificultades en la contratación.



“Ha habido algunos malos entendidos con los operadores frente al valor de la ración, en primera instancia; por costos administrativos y servicios complementarios al PAE y por el salario de las manipuladoras”, indicó la Contralora Delegada para la Participación Ciudadana de la Contraloría, Alexandra Rodríguez.



La funcionaria quien estuvo de visita en La Guajira, explica que esta situación ha sido un problema entre los operadores y las diferentes administraciones.



En la Gobernación de La Guajira que cubre los 12 municipios no certificados, la afectación es de 31.122 niños indígenas que aún no reciben el servicio de alimentación escolar.



En mesa de trabajo con la Contraloría se les informó que las dificultades son las diferencias en los costos de la ración y el salario de las manipuladoras.



“Ellos han avanzado tienen cinco contratos para legalización de pólizas y según manifiesta la gobernadora designada se va a empezar a prestar el servicio de PAE y hay nueve procesos de contratación que están en este momento avanzando para poder dar el cubrimiento que se necesita a la población”, manifestó la contralora delegada.



En el caso del Distrito de Riohacha, el cual se encuentra certificado, se tiene una afectación de 18.261 niños que no reciben la prestación del servicio porque aún se presentan dificultades con la contratación.

En lo que concierne al municipio de Uribia, los afectados son 5.513 menores del casco urbano, debido a que la póliza del contrato no se encuentra constituida. Mientras que en el municipio de Maicao, el contrato está definido y operando el servicio para la población priorizada, ya que no tiene el 100 por ciento de la cobertura.



La funcionaria hizo un llamado a los operadores para que completen la documentación que les hace falta para poder definir las contrataciones, y a las administraciones a que prioricen los análisis de los contratos para que se puedan finiquitar los procesos.



“Para próximas contrataciones deben tener en cuenta el principio de la planeación para no presentar esas dificultades”, manifestó.



Según la funcionaria estos problemas se presentan por no tener en cuenta el principio de planeación en la contratación.