Medicina Legal y URI, a cementerio y sedes alternas en Popayán

El personero de Popayán, Jaime Andrés López, informó que se han buscado planes de contingencia para los servicios más afectados, tras la incineración de la sede de la Fiscalía, el pasado 14 de mayo en medio de disturbios en esa capital, fueron los servicios de Unidad de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).



Medicina Legal mantiene su tarea en un hospital y un cementerio.



Los servicios no se han interrumpido y que se han valido de algunos lugares alternos de manera temporal.



(Puede interesarle: Polémica con Mateo Carvajal y Beto Coral por civil disparando en Cali).

“Las sedes temporales están ubicadas en varios puntos de Popayán, una sería la sede principal al lado de Bomberos, donde trasladaron servicios; los centros de traslado de personas detenidas para el servicio URI están en algunas estaciones de Policía de la ciudad y en centros de traslado en el norte”, dijo López.



La Fiscalía quedó completamente destruida, pero no se ha indicado cuánto se perdió. “Todavía no han sacado un comunicado oficial para saber las pérdidas y cuánto expediente se perdió. Lo que se sabe es que están tratando de reconstruir esos documentos. Se afirma que es posible recuperar un 80% de los archivos, en el resto es imposible de hacerlo. No pocos procesos empezaron a ser subidos en nube durante la pandemia, eso es desde el 2020 para acá”.



(Puede interesarle: Dos muertos tras balacera en punto de concentración del paro en Cali).



En los enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública el pasado 14 de mayo en la capital caucana, también fue destruida la sede de Medicina Legal.



Judy Hernández, directora seccional de esa entidad, indicó que el edificio quedó totalmente destruido. El ataque no dejó a personas heridas.



La sede de Medicina Legal fue inaugurada en enero de 2014, con una inversión de 4.700 millones de pesos.



(Lea también: Él es Andrés Escobar, civil que aparece disparando en videos de Cali).



El secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, indicó que mientras la reconstruyen, se valdrán del hospital San José, del cementerio local y un centro de protección.



“La idea es que empiece a funcionar rápidamente Medicina Legal, pero mientras eso ocurre, las necropsias de lo que se llaman cuerpos frescos se harán en la morque del hospital universitario San José, la de los cuerpos en estado de descomposición se harán en el cementerio local y la atención de temas como los de violencias y demás los vamos acondicionar en el centro de protección ‘Centro Vida’ en el norte de Popayán”, dijo el funcionario.



(Puede interesarle: Habló Andrés Escobar, el civil que apareció disparando en Cali).