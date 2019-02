¡Ojo! cadena sobre intoxicación por ayudas humanitarias es falsa

Desde este domingo empezó a circular por las redes sociales una serie de imágenes en la que se denuncia una presunta intoxicación de 14 personas, quienes habrían ingerido alimentos provenientes de la ayuda humanitaria donada la semana pasada por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Usaid) y que tiene como destino Venezuela, aunque aún no ha logrado entregarse.

La publicación, que fue posteada por la cuenta de Twitter @Sukoicriollo, muestra un pantallazo falso de un supuesto titular de un periódico local, en su versión digital, y una imagen de funcionarios colombianos descargando las cajas en la bodega del puente internacional de Tienditas.



El mensaje aduce que “en Cúcuta estaban trabajando de ‘cajeros’, se llevaron unas bolsitas de ayuda humanitaria, para probarlas en su casa y la realidad les estalló en el estómago”.

En un comunicado publicado este lunes, el diario desmintió la veracidad de esta noticia y aseguró que se trata de un montaje con información falsa, difundida a través de una cuenta de índole chavista y usando su imagen.

“'La Opinión' aclara que no ha publicado nada sobre esto y que la imagen que circula no es auténtica. Se trata de un fotomontaje irresponsable. Este medio rechaza la publicación, que desinforma y atenta contra la credibilidad del diario”, aseveró este medio de comunicación.



Tras la llegada del primer cargamento de estas ayudas humanitarias, las autoridades colombianas han insistido en que estas donaciones no serán entregadas en el territorio nacional y que únicamente están siendo almacenadas para que en los próximos días sean trasladadas al vecino país, a través de la zona de frontera.



