La falsa llegada de Jesús y otros insólitos hechos durante la pandemia

Hace unas semanas los medios de comunicación registraron un curioso caso de una comunidad en el Atlántico que estaba esperando la llegada de Jesús.



Según un pastor, el hijo de Dios llegaría hace una semana, pero esto nunca sucedió y los feligreses se quedaron esperando.

Pero esta historia no termina ahí. Ahora resulta que el pastor, quien se llama Gabriel Alberto Ferrer, no aparece después de haberles pedido a sus seguidores que dejaran sus trabajos y vendieran sus pertenencias.



Y es que Colombia, país del realismo mágico, no ha dejado de sorprendernos ni siquiera en medio de una pandemia.

El pastor que profetizó la llegada de Jesús y ahora no aparece

Este es el hecho insólito más reciente que del que se ha tenido noticia.



Sucedió en el corregimiento de Isabel López, de Sabanalarga, Atlántico. Allí, el pastor Gabriel Alberto Ferrer Ruiz y su esposa, Gabriel Alberto Ferrer Ruiz, lideraban a una comunidad religiosa que estaba esperando la llegada de Jesús el jueves 28 de agosto.



(Además: Pastor que lideraba ayuno por llegada de Jesús habría desaparecido)



El pastor, quien renunció a su cargo de docente en la Universidad del Atlántico, según los vecinos del sector, les pidió a sus seguidores que dejaran sus trabajos, vendieran sus pertenencias y le entregaran el dinero.

En esta vivienda funcionaba la iglesia en Isabel López, corregimiento de Sabanalarga (Atlántico). Foto: Óscar López Lobo

Pero Jesús nunca llegó y, en cambio, el pastor no aparece.



Algunas personas ya entablaron acciones legales contra el pastor. Lo último que se supo de él fue a través de un video que publicó después de que Cristo no llegó y en el cual afirmó: “Los que murieron en santidad con la fe de Cristo resucitarán dentro de pocos días”.

La fiesta en la camioneta

El fin de semana comenzó a circular un video en redes sociales del que muchos dudaron de su veracidad. ¿La razón? Un grupo de jóvenes recorrió las calles de Cali en una camioneta cuyo volcó fue transformado en una especie de jacuzzi.



(Le puede interesar: No queríamos ofender a nadie, protagonista de video en carro piscina)



Los jóvenes, que después se conoció que eran menores de edad, recorrieron el sur de Cali bailando, escuchando reggaetón, tirando espuma y tomando algunas bebidas.

Ante la polémica que esto generó, uno de los jóvenes pidió disculpas por haberlo hecho y dijo que en ningún momento quisieron ofender a nadie.

¿Usted qué opina?



El hecho se presentó, al parecer, en Cali. pic.twitter.com/mRbg7fZHuI — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 30, 2021

La cura del covid-19

El covid-19, que ha cobrado la vida de más de 50.000 colombianos también ha estado rodeado de hechos más que insólitos son irresponsables.



Uno de ellos sucedió a finales de enero cuando la modelo Natalia París recomendó el dióxido de cloro para prevenir el coronavirus.



Esto sucedió cuando usuarios en redes sociales le reclamaron por estar en una fiesta en un yate en Cartagena sin tapabocas ni distanciamiento social.



Ante esto, la modelo respondió que “todos tomamos dióxido de cloro. Es el remedio que te salva de vacunarte”. Incluso le recomendó a una persona que cuestionó su respuesta que dejara de ver televisión.

Este fue otro de los comentarios que respondió la modelo. Foto: Tomada de Instagram: @nataliaparisartist

Tras esta polémica declaración, el Invima aseguró que el dióxido solo tiene registro sanitario como desinfectante de superficies en el ámbito clínico y no es un medicamento para ninguna enfermedad y, muchos menos, contra el covid-19.

El nuevo millonario

Muchas personas sueñan con ser millonarios, pero pocos lo logran, y son más pocos quienes lo logran de la noche a la mañana.



Esto le sucedió a un hombre en Manizales, quien a mitad de diciembre del 2020 se ganó un chance de cerca de 6.982 millones de pesos.



El hombre, cuya identidad se desconoce por cuestiones de seguridad, sería una comerciante de Manizales que durante la pandemia había tenido problemas para pagar el arriendo de su local.



(Le sugerimos leer: Los misterios que rodean al ganador del chance más alto de la historia)



Sin embargo, gracias a los números 1919 de la Lotería del Cauca y 0709 de la Lotería de Boyacá sus preocupaciones económicas.



En el barrio La Enea de la capital de Caldas, donde se vendió el chance, se ha especulado sobre quién es el afortunado. Hay quienes dicen que es el propietario de un pequeño negocio a punto de quebrar, un funcionario de la Fiscalía o un policía retirado.

¿El robo del siglo?

Un robo de 2.300 millones de pesos en efectivo preocupó a los habitantes del barrio Belén La Mota, al suroccidente de Medellín.



A comienzos de enero se registró este millonario robo cuando ocho personas ingresaron a una casa de un conjunto residencial de este sector y, de acuerdo con la Policía, llegaron al lugar con la excusa de ver la vivienda que estaba disponible para arrendar. Mientras que unos se dedicaron a hacer el recorrido al interior de esta vivienda, otros se dedicaron a hurtar el dinero.



(También lea: ¿Robo del siglo en Medellín? Se llevaron $ 2.300 millones de una casa)



En hombres amordazaron al arrendatario, quien sería un abogado y comerciante del centro de Medellín, y luego encerraron en un baño.



Tras el hecho, causó curiosidad que una persona tuviera guardados en su casa 2.300 millones de pesos en efectivo.

Las cruces negras

Por los días en que Jesús no llegó, aparecieron en otro pueblo del Atlántico, en Juan de Acosta, unas cruces negras pintadas en las fachadas de algunas viviendas.



El hecho se convirtió en todo un misterio en esta población de casi 20.000 habitantes.Las autoridades están investigando qué puede haber detrás de esto, e hicieron un llamado a mantener la calma.

Las autoridades dicen que es la primera vez que sucede algo así en el pueblo. Foto: Alcaldía de Juan de Acosta

Según información preliminar, ninguna de las familias que habitan las viviendas donde aparecieron las cruces tenían amenazas. Además, no tienen ninguna relación entre sí



(Le puede interesar: Temor en pueblo del Atlántico por aparición de cruces negras en casas)



Sin embargo, no faltó quien dijo en el pueblo que esto tiene que ver con algo sobrenatural y lo relacionaron con la falsa llegada de Jesús a Sabanalarga.

La piscina en la volqueta

Resulta difícil de olvidar el día en que unos vecinos del en el sector Calle Nueva, en San Javier, Medellín, jugaron y nadaron en una piscina improvisada en el remolque de una volqueta en pleno confinamiento, desacatando las normas de distanciamiento social, protección y aislamiento en el hogar.

En la comuna 13 de Medellín, niños y adultos infringen la cuarentena en una piscina improvisada en una volqueta.

Cortesía Guardianes Antioquia. pic.twitter.com/nefCh7nneq — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) May 28, 2020

De esta actividad, que fue rechazada por la comunidad, pues apenas comenzaba la pandemia y la situación era crítica, participaron algunos menores de edad y unos adultos.



(Lea también: Con piscina en una volqueta, violan cuarentena en Medellín)

‘Me robaron el carro’

Una persecución de película ocurrió en la tarde del 24 de noviembre en Santa Marta.

Una mujer acudió a la Policía porque le habían robado su carro. Ante la denuncia, las autoridades comenzaron la búsqueda del vehículo y al hallarlo trataron de detenerlo, pero el conductor hizo caso omiso de las señales de los uniformados.



Tras esto, arrancó una persecución a la que se sumaron motos, taxis y carros particulares.

Mujer que sorprendió a su esposo siéndole infiel, fingió que la habían robado para que la Policía y motociclistas le ayudaran a atrapar al hombre con su amante. Esta situación generó una persecución de película en Santa Marta. pic.twitter.com/efERm2jtrf — Roger Urieles (@Rogeruv) November 25, 2020

Y cuando por fin el vehículo se detuvo, llegó hasta el lugar la presunta víctima quien confesó que inventó el robo para ubicar a su esposo, quien había sorprendido con otra mujer en el vehículo en el que huía.



(Además: Mujer utilizó a la Policía para atrapar a su esposo que le era infiel)

No olviden apagar la cámara

Una de las cosas que nos dejó la pandemia fue las reuniones virtuales. Universidades, colegios y diferentes tipos de trabajo se trasladaron a las pantallas.



Sin embargo, muchas personas no han podido manejar bien estos sistemas y han olvidado apagar las cámaras.

En plena sesión virtual de la Asamblea del Tolima, el secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, Freddy Torres Cerquera, decidió depilarse la espalda sin apagar su cámara. 🤦🏽‍♂️https://t.co/vtk4GkgXq2 pic.twitter.com/FfipvEV2MR — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) May 22, 2020

Esto le sucedió al secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Fredy Torres Cerquera, quien en plena asamblea departamental se depiló la espalda.



(Lea también: Hablan colegas de funcionario que se depiló en sesión de la Asamblea)



El funcionario no se percató que la cámara estaba grabando y procedió a desnudarse para que una mujer le quitara con cera el pelo.

El cilindrazo

Uno de los hechos que marcó el 2020 fue el llamado 'cilindrazo' de la justicia.

En una calle de Cartagena unos repartidores de gas fueron sorprendidos por un ladrón, quien los iba a despojar de sus pertenencias.



Sin embargo, uno de los trabajadores, quien estaba en la parte superior del camión, tuvo la idea de defenderse del ladrón, quien estaba armado, con un cilindro de gas.



(En Contexto: Frustran asalto en Cartagena golpeando al ladrón con cilindro de gas)

Este hombre le lanza un tanque de gas que impactó al atracador en la cabeza, que cayó al suelo. Este, inconsciente, logra levantarse y emprende la huida, pero finalmente fue detenido.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- ¡Pilas! Conozca cuáles son las restricciones vigentes en su ciudad



- 'Trataron de hacernos conejo con la demanda a Hidroituango': Quintero



- Colegio que había iniciado alternancia entra en cuarentena por covid



- Denuncian 'Ubersex' oferta de servicios sexuales en aplicaciones



- Turista paseaba por Barranquilla y un taxista se llevó sus maletas