La eterna lucha de Leticia (Cartagena) por el agua potable

Las comunidades de Leticia y el Recreo asentadas a orillas del Canal del Dique, en Cartagena, lo volvieron a hacer.



Por pura necesidad, por dolor de patria, lo volvieron a hacer, como lo han hecho en los últimos 50 años, sin ser escuchados.

Las comunidades de las últimas veredas de Cartagena madrugaron ayer a taponar el paso de embarcaciones por el canal del Dique como protesta por el olvido del estado en todos los frentes.



Hombres y mujeres atravesaron una cuerda sobre el canal e impiden el paso de embarcaciones por el afluente.

Ante la falta de un centro de salud, la gente de viajar 40 minutos en lancha hasta el corregimiento de Pasacaballos para ser atendidos. Foto: archivo particular