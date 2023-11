Conozca la estrategia de un cafetero para vender su producción a mejor precio

Aunque muchos caficultores advierten que están viviendo una crisis por cuenta de la reducción en los precios del café y las dificultades que actualmente rodean la producción del grano, algunos aseguran que las condiciones del gremio podrían cambiar si se invierte en optimizar los cultivos y se mejora el proceso del beneficio del grano.



Así lo asevera Gustavo Patiño, productor de café y dueño de la finca El Ocaso, en Salento, Quindío. Aunque tiene este predio desde hace casi cuatro décadas solo hasta hace 10 años se dio cuenta que los granos que sus tierras producían eran diferenciados, tenían mejor calidad y podrían venderse mejor.

Mientras el cafetero relataba cómo ha sido su experiencia al frente de los cultivos, al mismo tiempo un grupo de turistas, en su mayoría extranjeros, escuchaba con atención la charla en inglés sobre el cultivo de café. Minutos después iniciaron un recorrido por los cafetales ubicados entre las montañas de la vereda Palestina.



Los visitantes llegaron hasta esta finca atraídos por el sabor del café producido allí y por el reconocimiento que han logrado en la zona. El propósito del grupo era realizar el coffee tour que ofrece el lugar donde se aprende el proceso del cultivo de café, desde la semilla hasta la bebida servida en taza.



Patiño contó que el turismo y el café diferenciado llegaron por casualidad. “Con el turismo alguien vino y me hizo algunas recomendaciones y luego yo busqué en internet. Empecé a tostar café porque los turistas me decían que querían tomar café producido aquí, en la propia finca”.



Desde hace más de 15 años recibe decenas de turistas que buscan ahondar en su conocimiento acerca del café. El recorrido comienza en la parte baja de una casona tradicional cafetera que tiene una historia de inicio en el siglo pasado.



Jóvenes y adultos de diferentes nacionalidades recorren la propiedad conociendo las matas de café; desde la siembra de la semilla hasta el brote de la flor y el grano, después pasan al beneficiadero y termina en la preparación de una bebida de café.



El dueño de la finca contó que, entre un grupo de turistas, alguna vez llegó un italiano y le enseñó varios secretos para llegar a producir una buena taza de café. “Lo llevé a conocer los cafetales, pero me dijo que le mostrara cómo beneficiaba mi café y ahí me comentó que debía corregir algunas cosas, no en la forma de cultivar sino de beneficiarlo y ahí mejoramos muchísimo”.



Hace 13 años llevó su café a Almacafé- brazo logístico de la Federación Nacional de Cafeteros-y luego lo llamaron para decirle que su café podría participar en el concurso la Taza de la Excelencia y de hecho, en esa ocasión llegó a la final. “Ahí nos dimos confirmamos que había calidad en nuestro café”.



La mayoría del café producido en El Ocaso se vende en la tienda que se encuentra ubicada en la finca, tanto en libra de café como preparado en el sitio. También lo venden a través de la página web en el mercado nacional y extranjero. Semanalmente realizan dos o tres envíos internacionales de microlotes de café en la variedad borbón rosado, que según contó Patiño, es una de las más apetecidas por sus clientes.



“La primera exportación que hicimos fue gracias a un comprador de Washington, un muchacho que quería empezar en el negocio del café, esa primera exportación se hizo a nombre de él, después sacamos nuestra licencia y tenemos tiendas en Estados Unidos que venden nuestro café bajo el origen Ocaso”.



Añadió que “nos dedicamos a producir café especial y eso es desde la mente, convencido de que voy a hacer algo diferente, pensando en la taza que le voy a ofrecer al consumidor, no en el grano que voy a echar al bulto, así lo que persona está pagando por la taza me retribuye a mí, que es lo que no está pasando en la mayoría de los casos, y es, al contrario, se piensa en el café que se echa al bulto y de ahí para arriba comienza una cadena muy grande de intermediarios.

Facebook Twitter Linkedin

Después de 10 años, empresario se dio cuenta que los granos que sus tierras producían eran diferenciados Foto: Suministrada a EL TIEMPO

A su finca no solo llegan extranjeros enamorados del café y del paisaje sino también jóvenes colombianos.



Uno de los baristas de la finca, Diego Torres, llegó hace unos meses a El Ocaso, pero lleva dos años en el Quindío. Es bogotano, pero se trasladó a la región atraído por el café. Estudió en la Escuela Nacional de la Calidad del Café sede Armenia y buscó oportunidades de empleo en este sector que tanto le apasiona.



Mientras el joven de 27 años mide la temperatura del agua para su preparación de café, cuenta que se enamoró de todo lo que tiene que ver con la bebida. “No tengo familia cafetera, mi familia y yo somos de Bogotá, pero antes de la pandemia mi mamá me dijo que fuera a un curso de café en el Sena, yo no tomaba café porque me hacía daño, cuando fui al curso tomé un expreso y no me hizo daño. La duda me quedó y luego la profesora me explicó que lo que me hacía daño era el café pasilla y quemado, y eso me producía el reflujo. Desde ahí me quedé en esto”.



Santiago, el cafetero



A través de sus redes sociales, Santiago Patiño, hijo del productor de café, publica contenido relacionado con el café.



Desde hace unos siete años está vinculado con el negocio familiar y lideró el proyecto para la apertura de una tienda de café en la finca y la creación de la planta de tueste, pero desde hace poco más de un año comenzó a crear contenido pedagógico sobre el cultivo del café en redes como Instagram y Tik tok donde aparece como @santiagoelcafetero.



“El propósito ha sido brindar un poco de conocimiento y mostrar el café de otra manera. Lastimosamente, en Colombia no sabemos tomar café y las grandes compañías han hecho su trabajo de marketing. Lo que quiero mostrar es la realidad del café de calidad”, dijo.



En su red de Instagram acumula 832.000 seguidores donde publica videos sobre las diferencias de un café pasilla- de baja calidad- y un café especial.



“Trato de enseñar, de dejar una semilla sembrada para que consuman buenos productos de calidad. En el país y en general en el agro colombiano dejan los productos de segunda y tercera calidad para el consumo nacional y el de primera se exporta. Y esto también tiene que ver con que el consumidor local no es capaz de pagar los precios de primera calidad”.



El joven cafetero señaló que actualmente hay empresas que están apostando por producir cafés que se puedan vender en el mercado colombiano. “Son cafés con buenos procesos, buen tueste y se pueden entregar a un precio asequible. Ya hay cafeterías que ofrecen una buena taza de café por 3.000 o 4.000 pesos”.



Señaló que a través de los comentarios que dejan en sus publicaciones se da cuenta que ‘’mucha gente aún no conoce sobre un buen café. Empezamos con lo más básico, a veces hay que recordarles, pero también hay personas que me siguen y son muy técnicas, saben del tema”.