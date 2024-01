Así luce la estatua de Falcao García en Santa Marta que está casi lista

A pesar de las críticas que recibió Antonio Irisma por la escultura que comenzó a elaborar en el año 2018 con la imagen de Radamel Falcao García, casi seis años después, su creador decidió terminarla, confiado en que su homenaje al que considera el mejor jugador de todos los tiempos de Colombia, se convertirá en un atractivo turístico que todos querrán conocer y tomarse fotografías en Santa Marta.



Confiesa que en su momento, los comentarios de burla y críticas que le hicieron medios de comunicación locales, nacionales e internacionales le afectaron, ya que no valoraron su esfuerzo, dedicación y sacrificio; además, porque no esperaron siquiera a que la culminara.

No obstante, manifiesta que presentarle la estatua a Radamel García, el fallecido padre del jugador, y que este lo felicitara por su trabajo, fue una motivación que tuvo para no renunciar a su propósito de exaltar a el 'Tigre' Falcao con una imponente escultura en su ciudad de origen, al igual que hicieron con Carlos El Pibe Valderrama.



Antonio, quien inicialmente fue ayudado por otros escultores, quedó solo en este proyecto y, tras la pandemia que lo dejó con pocos recursos, se convenció de volver a sacar de su bolsillo y, en sus ratos libres, darle los retoques finales a la estatua con la ilusión de impresionar principalmente al delantero samario.

Falcao lo felicitó y agradeció por la obra

Sin estar culminada, niños y adultos llegan hasta la escultura para fotografiarse. Foto: Cortesía

El escultor manifiesta que tuvo la oportunidad de hablar telefónicamente con Falcao, quien le dijo que había conocido esta figura gracias a los medios de comunicación que la publicaron cuando estaba en proceso.



“Es una persona excepcional. Me emocioné mucho al escucharlo y principalmente cuando me felicitó por mi talento y esfuerzos depositados en este trabajo en su honor. Todo eso me motivó a finalizarlo”, expresó el artista samario.

Obra ha sido costeada con recursos propios

Antonio Irisma ha financiado la totalidad de la escultura, que está elaborada en cemento, varillas de acero, gravilla, estuco y pintura dorada. La figura posee una altura de 6 metros, un ancho de 1.5 metros y pesa aproximadamente 3 toneladas.



La estatua muestra a Falcao con las manos arribas, haciendo alusión a la manera como el jugador celebra dedicándole a Dios cada uno de sus goles. En el monumento, dice que ha invertido ya más de 15 millones de pesos provenientes de su salario.



Recordó que se gana la vida como mecánico de trenes en una multinacional carbonera y que adicionalmente vecinos le han apoyado con algunos dineros y mano de obra.

Su familia lo respalda también en este proyecto, que ha seguido adelante en cada espacio libre que tiene.



Asegura que, aproximadamente en un mes, la estatua de Falcao estará lista para ser apreciada por propios y visitantes. En estos momentos, está ubicada en el parque de Los Dedos en el barrio Santa Cruz, pero su creador aspira a que los gobernantes locales se interesen en ella y la ubiquen en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.



“La gente que se acerca me felicita y dice que la estatua debería estar en el estadio Sierra Nevada, me parece un excelente lugar, pero deben ser los dirigentes quienes ojalá se pronuncien y le den una ubicación privilegiada”, indicó.



Ahora, Falcao luce con el uniforme actual de la Selección Colombia, con colores vivos. Dice Irisma que hizo algunos ajustes en la cara y le añadió pintura para que ya no queden dudas de que se trata del goleador Falcao García.



Antonio manifiesta que su principal anhelo es que, al momento de develar la escultura, pueda estar presente el ariete samario para conocerlo personalmente y agradecerle por todas las alegrías que le dio al país a través del fútbol.



“No me interesa el dinero ni los reconocimientos, solo deseo honrar a Falcao y que esta escultura sirva de inspiración para niños y adolescentes que admiran y desean alcanzar los éxitos de este jugador nacido en esta tierra”, puntualizó Antonio Irisma, quien se siente feliz por estar a punto de finalizar su más grande obra de arte.

