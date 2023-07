La erosión que se registra en Coveñas (Sucre), en zona del Golfo de Morrosquillo, está acabando con varios kilómetros de playas y las palmeras sembradas en el entorno.



La denuncia la hicieron los empresarios hoteleros de la región, quienes día a día analizan la situación, sin que haya una política efectiva de recuperación de los sectores afectados.



“Vemos con tristeza la enorme y clara erosión que tenemos en Coveñas, en el sector ‘La Martha’, exactamente por el condominio ‘Casa Blanca’, al final de la playa y se incluyen además las palmeras que son arrancadas por las olas del mar”, dice Henry Valencia, empresario hotelero de la región.



Recursos del Pacto del Golfo

Erosión costera en Coveñas Foto: archivo particular

"Para solucionar los problemas de erosión y otros aspectos en esta zona turística del departamento sí hay recursos", indica Henry Valencia, además, líder de Coveñas, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio y representante para Sucre de la Confederación Nacional de la Industria y el Turismo, -Confetur-.



Según él, antes de salir el Presidente Iván Duque firmó el llamado ‘Pacto del Golfo de Morrosquillo’, recursos para obras en Sucre y Córdoba por más de un billón de pesos, lo que habría quedado registrado en un documento Conpes.



El daño ocasionado por la erosión podría ser irreparable

Valencia asegura que en ese documento aparecen consignadas obras estructurales para todo el corredor turístico de los dos departamentos, pero hasta el momento la inversión no se ve por ninguna parte.



“Lo preocupante es que aun siendo aprobada la recuperación de playas con recursos del pacto del Golfo de Morrosquillo, firmado en la pasada presidencia del señor Iván Duque, parece que el Gobierno Nacional, regional y local, no saben de este documento”, indicó.



Dice este funcionario que no cree que los gobiernos de turno se hagan los de la vista gorda ante el daño natural que enfrentan y que lo mínimo que pueden hacer es contrarrestar el daño con los recursos aprobados.

Daño millonario

Paras los líderes del balneario de Coveñas, en el Golfo de Morrosquillo (Sucre), el daño ocasionado hasta el momento por la erosión podría ser irreparable de no actuarse en forma inmediata.



“Amanecerá y veremos, el daño podría llegar a ser millonario en este lugar. Por eso hay que actuar a tiempo, para que haya una solución”, señaló.



Explicó que el daño ecológico que se presenta con las palmeras sembradas en este sector de la playa se extiende a los sitios llamados ‘Portales del Caribe’ y ‘Los Almendros’, en el mismo sector de ‘La Martha’.



“Esta afectación podría llegar a constituirse en kilómetros de playa ya muy erosionadas, una situación muy lamentable”, precisó.



Expresó que para darle una solución a esta problemática se requiere de una revisión urgente por parte de las autoridades ambientales y administrativas de nuestros gobiernos, sobre lo que está sucediendo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo