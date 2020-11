La educación une de nuevo a los tres departamentos del Eje Cafetero

Único –como antes de disolverse el Viejo Caldas en 1.966– así funcionará el calendario académico en las instituciones de educación formal en los niveles de preescolar, básica y media de Caldas, Risaralda y Quindío.

Un calendario estudiantil unificado es la nueva determinación que vuelve a unir a los tres departamentos del Eje Cafetero.



De la decisión, que quedó en firme tras la firma de un decreto, participaron las siete Secretarías de Educación certificadas (Caldas, Manizales, Quindío, Armenia, Risaralda, Dosquebradas y Pereira).



Según el documento, se tendrán 40 semanas de trabajo académico con estudiantes y las actividades del primer período escolar tendrán como fin fortalecer los procesos de aprendizaje mediante estrategias de refuerzo y recuperación de los logros desarrollados durante el trabajo académico en casa del año escolar 2020.



“Esto lo definimos –entre otras razones– pensando en que las cosechas cafeteras coinciden exactamente en los tres departamentos y esto les permitirá a los padres de los estudiantes moverse libremente, pero sin que esto perjudique los procesos”, sostuvo Leonardo Gómez, secretario de Educación del departamento de Risaralda.

El funcionario sostuvo que con la determinación no solo se beneficiarán los estudiantes, sino también los docentes, los padres de familia o acudientes que por algún motivo tengan que cambiar su lugar de residencia a otro departamento del Eje Cafetero durante el próximo año.



En el documento también está contemplado el receso estudiantil y las vacaciones de docentes y directivos, datos que podrán ser consultados una vez cada ente territorial publique el decreto.



Al respecto, Francisco Vallejo, secretario de Educación de Manizales, señaló que esta nueva carta de navegación es para una movilidad académica con poco traumatismo. “Esta firma también nos permite retomar el camino y el acuerdo al que debemos de llegar más adelante sobre la movilidad de los profesores que quieran pasarse de una entidad a otra”, añadió Vallejo.



La secretaria de Educación del Quindío, Liliana Sánchez, señaló que fue un trabajo realizado entre los tres departamentos y se busca llegar a acuerdos de carácter regional. Uno de ellos fue el calendario académico unificado. “Las vacaciones de los maestros en los tres departamentos serán al mismo tiempo y eso garantiza movilidad turística, que los niños no tengan dificultades si sus padres están trabajando o en vacaciones o si los docentes son trasladados de un departamento a otro”, añadió.



Esta unificación también tendría beneficios a la hora de realizar acciones conjuntas entre los docentes de la región: “y a futuro en el 2021 realizar encuentros de maestros y que no interrumpan las clases de los estudiantes”.



El calendario escolar comienza el 25 de enero del próximo año y se tendrán días de refuerzo para actividades que quizá no se cumplieron en 2020. “Sabemos que en el 2021 será en alternancia progresiva, no todo el personal va a estar en las instituciones educativas sino que será por grupos pequeños y que tendrá todos los protocolos de bioseguridad. Algunos municipios tendrán mayor concurrencia de estudiantes y otros menos y eso dependerá de cómo avanza la curva de contagio de la pandemia”, afirmó.

Los docentes que volverán a sus labores presenciales serán los menores de 62 años y que no tengan enfermedades de base como diabetes, hipertensión, entre otras.



“La permanencia no será de 6 horas como se manejaba en los colegios sino que será de menos, por ejemplo, unos estudiantes estarían entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana y otros entre las 10:00 a.m., y las 12:30 del mediodía. La alimentación escolar no será preparada en las instituciones educativas sino que seguiremos con el paquete nutricional para preparar en casa”, añadió la secretaria de Educación del Quindío.



Por su parte, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, entregó una buena noticia para la comunidad educativa del resguardo Kemberdé, ubicado en el municipio de Pueblo Rico.



Se trata del cambio del centro educativo Dachi Dada Kera ainstitución educativa, lo que permitirá tener educación no solo hasta grado noveno, sino hasta undécimo y beneficiar a más de 700 estudiantes.

REDACCIÓN EJE CAFETERO