Tras la visita del presidente Gustavo Petro al puente internacional Simón Bolívar el 26 de septiembre de 2022 y luego de que los primeros vehículos de carga cruzaran desde y hacia Venezuela, el intercambio comercial fue lento.



Solo hasta enero del 2023, fecha en que se inauguró el puente internacional Atanasio Girardot y se autorizó el tránsito normal de vehículos particulares, los números de los empresarios fueron positivos y las negociaciones entre gremios tomaron fuerza.

Sergio Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, indicó que el intercambio comercial en Norte de Santander desde la reapertura, refleja cerca de 196 millones de dólares entre exportaciones e importaciones.

Expectativa por la llegada del Presidente Petro. Foto: Melissa Múnera

“Las expectativas que existían definitivamente todavía no se reportan en el cumplimiento que hubiésemos esperado. Lo que sí presiento es que este tipo de cifras animan a seguir trabajando por crear las condiciones de una reactivación mucho más real y efectiva”, afirma Castillo.



Durante estos 12 meses la Cámara de Comercio en Cúcuta registró 10.607 empresas nuevas. Se calcula que casi 9 mil vehículos de carga pesada han transitado por los puentes fronterizos.



“Se ha registrado un aumento interesante en los activos de empresas ya establecidas en la región. En personas naturales se ha registrado un aumento de activos en promedio del 32% y en personas jurídicas del 115%. La meta es que la recuperación no solo comercial, sino cultural y familiar siga avanzando", agregó.



Por su parte, Yezid Sarmiento, vocero de la Zona Franca de Cúcuta, señaló que el crecimiento de usuarios comerciales ha sido del 70%; y explicó la necesidad de optimizar los procesos aduaneros en el puente Atanasio Girardot.



“Vamos a seguir apostándole e invitando a todas las entidades para que se sumen a este proceso. Hoy hay una dinamización sobre las oportunidades laborales que se están generando. Esta zona tiene varias áreas para trámites aduaneros y hoy después de un año ya tenemos 23 usuarios”, dijo Sarmiento.



Otro punto clave en el intercambio fronterizo tiene que ver con el transporte público, que durante estos 12 meses no ha tenido la reactivación anhelada por conductores, propietarios y pasajeros.



Marco Tulio Escalante, gerente de la empresa de transporte público Corta Distancia, explicó que hasta la fecha las autoridades venezolanas no han facilitado el ingreso de buses y colectivos colombianos.



“No existe el principio de la reciprocidad. Los carros, colectivos y buses venezolanos ya están ingresando a Colombia hasta la terminal de Cúcuta, pero los nuestros aún no los dejan ingresar a Venezuela. Esa es la problemática que estamos viviendo y no se ve una solución”, señaló el gerente.



Aunque la información de los conductores y los seguros de responsabilidad civil están al día, no hay un pronunciamiento en Venezuela que autorice el libre tránsito hacia el estado Táchira.



La política monetaria de pagos, la suspensión de sanciones bancarias por entidades financieras en Venezuela, la diversificación en las formas de pago y la recuperación de confianza; son algunos de los temas clave que tendrán que resolverse en Bogotá y Caracas para cumplir con las demandas de los gremios en la frontera.



Andrés Carvajal Suárez

Especial para EL TIEMPO

CÚCUTA