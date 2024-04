La dramática situación por falta de agua que viven comunidades en La Guajira

Con el paso de los días, el escándalo reciente de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), además de la intensa ola de calor que se registró desde comienzos de este año, la situación en La Guajira para que las familias puedan acceder al agua es cada vez más difícil.

Este martes se conoció que habitantes de Punta de Los Cocos, en la Alta Guajira, lanzaron un llamado de ayuda urgente al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales de La Guajira en busca de una solución.

En la denuncia aclaran que los estudiantes dejaron de asistir a la escuela por la falta de agua para preparar los alimentos. De hecho, muchos animales están recurriendo a beber del mar para mitigar la sed.

La directora operativa de la Dirección de Prevención, Atención de Emergencias y Desastres del departamento, Steffanie Atencia Chica, señaló que la situación es compleja debido a las pocas zonas para la producción de agua.

“El panorama sobre el agua potable en La Guajira es complejo debido a que la producción de agua se encuentra hoy concentrada en las cabeceras municipales y desde esas cabeceras se hace para la zona rural –explica Atencia Chica–. Para el caso de Riohacha, Maicao, Uribia y Manure, los puntos de producción y captación para el suministro de agua a las comunidades se encuentran en la zona urbana, dado que se contrata un operador para el casco urbano de cada municipio”.

carrotanques Uribia Foto:Alcaldía de Uribia Compartir

El caso de Uribia es el más complejo dada su extensión territorial. La directora señala que esto se debe a que no hay vías adecuadas para llevar a todas las zonas el agua necesaria. Por esto se hace vita la presencia de los carrotanques para llegar a los diferentes puntos de zona rural

“La no existencia de vías adecuadas lo hace más complejo –comenta Atencia–. Entonces todo el tiempo ha habido la disposición de agua a través de carrotanques desde los centros de producción”.

Pero la falta de carrotanques se ha agudizado tras las denuncias de irregularidades en la compra, por parte de la UNGRD, de 40 carrotanques. Lo cual ha llevado a que el uso de estos vehículos se vea detenido afectando a las comunidades.

A estos, se suman otros 184 carrotanques que fueron contratados para llegar a regiones apartadas como la Alta Guajira, sin embargo, no hay fuentes de abastecimiento y se desconoce su funcionamiento.

Según la coordinadora de la UNGRD en Uribia, María Alejandra Mejía, existen 1.800 solicitudes de agua potable en las oficinas de la Unidad que no han sido atendidas.

Compartir Aspecto de un pozo de agua seco en la Alta Guajira. Foto:Tomado de las redes sociales

“Desconocemos las razones por las que no se atendieron –responde la directora departamental–. Si ellos en su momento, a través de las órdenes de proveeduría que tenían con los operadores Makura Ajiwa Multiactivas, Cruz Roja y otra asociación de comunidades indígenas, llegaron a tener alrededor de 115 vehículos que se encargaban de la entrega y distribución de agua en el municipio bajo la coordinación de la subdirección de gestión del riesgo de Uribia”.

Según Atencia Chica, con 115 vehículos con capacidad para 10.000 litros, en 10 días aproximadamente se pueden cubrir hasta 1.150 solicitudes de agua, “es decir, en un mes perfectamente podrían lograr cubrir la necesidad de todo y cada una de las diferentes comunidades y de ahí establecer un ruteo para asegurar que por lo menos les llegará una vez al mes esa disponibilidad de agua potable para las comunidades”.

Condiciones extremas

Rosa López, una de las líderes de Punta de los Cocos, lamenta que en pleno siglo XXI estén consumiendo el agua de jagüeyes, “agua achocolatada, agua verdosa, no es justo. Hemos sobrevivido a la hambruna, pero, a la sed no y no estamos dispuestos a que nuestros niños se sigan muriendo”.

Los indígenas han dado un plazo de 72 horas a las autoridades para que se les dé solución, de lo contrario acudirán a las vías de hecho.

“Esa es la única alternativa para que nos escuchen, todo el mundo sabe las consecuencias del Fenómeno del Niño. Le estamos pegando el grito al Gobierno nacional, departamental y municipal, para decirles que los wayú de esta comunidad se están muriendo de la sed”, puntualizó.

López, asegura que se sienten engañados con el anuncio del suministro de agua en carrotanques, que nunca llegaron hasta esa comunidad, ubicada en el corregimiento de Bahía Honda, en el municipio de Uribia.

La directora operativa responde que en estos momentos, la zona de la Guajira norte extrema tiene puntos de abastecimiento de agua en Siapana, en Nazareth, en Puerto Estrella y lo hacen a través de los carrotanques de la comunidad, pero “son contratados por el municipio, es decir, quien necesita agua va hasta allá y la lleva bajo sus propias condiciones económicas”.

Aspecto de La Guajira por la falta de agua para las comunidades y los animales. Foto:Tomado de las redes sociales Compartir

Lo que explica Atencia Chica es que la administración municipal contrata carrotanques de los nativos de cada zona o corregimiento para abastecer en las épocas más secas del año y hacen la recolección desde estos puntos de producción, “pero cuando la administración municipal no cuenta con los recursos para pagar la operación, lógicamente la situación se vuelve compleja”.

“Para mejorar esta situación, se requiere que en las zonas donde la disposición de agua subterránea no es factible se solicite la instalación de plantas desalinizadoras –sugiere la experta–. Pero su operación y la disposición de los elementos químicos para su potabilización hacen que sea un agua muy costosa”.

En estos momentos, la Defensa Civil dispuso de siete plantas potabilizadoras y siete carrotanques que están cubriendo la demanda de agua desde un reservorio de agua natural ubicado en el kilómetro 124 de la vía Uribia – Puerto Bolívar.

Atencia sostiene que es una situación que poco a poco se hace insostenible ya que los recursos no alcanzan para adelantar procesos de desalinización y potabilización, y desde Uribia no tienen la capacidad para poder solventarlos.

“Hemos solicitado a las alcaldías de Uribia, Manaure y Maicao que nos manifiesten o nos relacionen las comunidades que se encuentran en área de influencia para iniciar este proceso de distribución –indica Atencia–. Se están entregando alrededor de 74.000 litros al día. Sin embargo, en La Guajira, a través de la empresa de servicios público Esepgua y sus proyectos que viene implementando, garantizan la distribución de agua en sus zonas de influencia. Con ellos se ayuda a solventar la necesidad que requiere la población de la zona norte extrema”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

*Con información de ELIANA MEJÍA

NACIÓN