La deuda que aún tiene el Gobierno con la Refinería de Barrancabermeja

La refinería de Ecopetrol de Barrancabermeja cumplió 97 años el pasado 18 de febrero, sin embargo, también cumplió ocho años de atraso en la fecha que, supuestamente, comenzaba a efectuarse la modernización prometida durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en mayo de 2011.

En 2007, Ecopetrol realizó un estudio de pre-factibilidad, con la firma Arthur D. Little (ADL), con el fin de analizar las diferentes opciones existentes para adecuar la refinería a los nuevos crudos pesados encontrados en el país, desde allí se comenzó a analizar la posibilidad de un Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja, (PMRB), sin embargo solo hasta mayo del 2011 fue aprobada su ejecución con un presupuesto estimado de 3.386 millones de dólares con un plazo de ejecución de 62 meses que comenzaría en 2016 y a la fecha no se ha efectuado, según denuncia la Unión Sindical Obrera, USO.



“El PMRB no se ha hecho, ha sido una promesa incumplida del gobierno de Santos y seguramente será una promesa incumplida de Duque, quien con su partido y algunos representantes estuvieron hace poco en Barrancabermeja, que así fuera por fases se iba a hacer, pero hasta el momento no se tiene la más mínima evidencia de que se vaya a hacer y en el plan de desarrollo tampoco está”, Aseguró Edwing Palma, presidente nacional de la Unión Sindical Obrera, USO.

Esta versión es corroborada por Ecopetrol, que asegura que el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, como fue planteado en sus inicios, no se realizó. Sin embargo, informa, que la refinería ha venido identificando nuevas oportunidades y han puesto en marcha varias actividades que han generado resultados sobresalientes y sostenibles que les ha permitido incrementar sus eficiencias, mayor conversión y generación de volúmenes incrementales de gasolina, Jet y Diésel con dietas de crudos pesados.

Barrancabermeja ha sufrido un duro golpe con estas demoras, en 2012, un año después del anuncio del proyecto, los gremios locales gastaron 46.223 millones de pesos por la expectativa que había y para el 2016 el desempleo había aumentado de 19 al 23 por ciento y más de 80 grandes empresas entraron en ese año a Ley de Restructuración Empresarial con un masivo despido de empleados.



Según un análisis del Centro de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el 2015 fueron liquidadas 765 empresas, 10 por ciento más que las 695 que cerraron sus puertas en el 2014. Además, mientras en el 2012 se aprobaron 201.000 metros cuadrados de construcción de vivienda, en el 2015 apenas se tramitaron 39.215.

Incluso, uno de los grandes íconos hoteleros de la ciudad, el Hotel Pipatón, cerró sus puertas el año pasado después de 70 años debido a la expectativa que surgió en torno al fallido proyecto de modernización, ya que se construyeron nuevos y modernos hoteles en esa población, generando una sobreoferta que elevó los niveles de competencia en el mercado, según lo informó Óscar Castilla Alarcón, gerente operativo del hotel.

Ambientalistas de la región, como Leonardo Granados, siguen insistiendo en que es importante ejecutar este proyecto, porque los niveles de contaminación que produce la refinería son elevados por no tener las nuevas tecnologías.



“La ausencia de la modernización ha generado graves problemas de impactos ambientales por la refinación de hidrocarburos, presencia de catalizador, monóxido de hidrocarbono, PM10, PM25, expulsados al ambiente, de lo cual se inició una acción penal en la Fiscalía, porque han aumentado las enfermedades respiratorias en los niños sobretodo en la ciudad, pero lo más grave es que la planta de tratamientos de aguas industriales de refinería no cumple con los requisitos de la resolución", dice Granados.

César Loza, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera, le hace un llamado a Gobierno Nacional, para que cumpla la promesa que hizo el presidente Iván Duque el pasado 31 de agosto en su visita a Santander, “esperamos que el gobierno de Duque cumpla su compromiso con Barranca y con el país, porque manifestó el año pasado que este mega proyecto se daría por fases, sin embargo, a la fecha no se ha vuelto a hablar del tema, la USO sigue insistiendo que este proyecto es necesario para el desarrollo regional, pero también es importante para mejorar los ingresos de Ecopetrol, producir combustibles más limpios y también por supuesto para la economía del país porque se ahorra una buena cantidad de recursos e importación de combustibles”.

Finalmente, Ecopetrol asegura que pese a que no se ha efectuado el proyecto, la Refinería de Barrancabermeja es un activo estratégico de Ecopetrol, actualizado tecnológicamente y preparado para atender, junto con la refinería de Cartagena, la demanda de combustibles de los colombianos.



Procesa 230 mil barriles al día de diversos tipos de crudos nacionales, principalmente pesados e intermedios entre 20 y 24 °API, y livianos como Cusiana de 40°API. Es una de las refinerías de más alto desempeño de Latinoamérica y en varios aspectos superior a la media de sus pares de Norteamérica y Europa, según el último estudio de referenciación de la compañía Solomon.

María Alejandra Rodríguez

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA@mariasrodriguez