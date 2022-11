La excandidata a la Cámara por Fuerza Ciudadana en el Magdalena, María Alejandra Rojas Aguilar sorprendió con una publicación en sus redes sociales en la que denunció de abuso sexual a Fabián Bolaño Gutiérrez, exsecretario de tránsito de la Gobernación, militante del mismo movimiento y actual compañero sentimental de la secretaria de la mujer del departamento.



Aunque el caso de acuerdo al relato de la mujer habría ocurrido en el mes de diciembre de 2018, solo hasta ahora decidió hacerlo público al ver que ha pasado el tiempo y no hay ninguna acción por parte de la justicia en contra de su agresor.

“Hoy he decidido romper el silencio, dejar salir el miedo y hacer público que he sido víctima de acto sexual abusivo, por parte de Fabián Alberto Bolaño Gutiérrez. No he recibido justicia a pesar de denunciar ante la fiscalía el mes de abril de 2019 anexando pruebas contundentes”, indicó la joven.



En su relato María Alejandra Rojas señala al actual asesor de la gobernación de Magdalena, de haberla drogado y abusado sexualmente.



“Todo ocurrió en diciembre de 2018. Viajé con alegría a Bogotá para asistir a un evento de jóvenes. La noche previa a lo que sería el lanzamiento de este evento, este abusador me dejó inconsciente usando un químico de nombre fenotiazina, con el cual abusó sexualmente de mi”, sostiene la víctima.

La mujer asevera que el funcionario la desnudó y lanzó en el suelo para accederla físicamente en medio de su estado de inconsciencia.



“Desconozco cual hubiese sido el desenlace de esta historia si mi hermano no me hubiese encontrado”, detalla la ex candidata a la cámara de representantes.



Añade María Alejandra Rojas que su familiar dio aviso a la Policía que hizo presencia y constató también lo sucedido. Posteriormente fue llevada a un centro asistencial donde tras practicarle los exámenes se pudo confirmar que había sido drogada y abusada.



De todo lo ocurrido, la mujer asegura tener fotografías, resultados de exámenes y testimonios en contra de Fabián Bolaños.



También lamenta que a pesar de la gravedad del suceso, la persona responsable que fue conducido a la Policía al cabo de unas horas quedó en libertad.



“Nunca imaginé que un ser del círculo seguro de confianza, me pudiera herir y vulnerar de tan cruel manera. Solo hasta el momento en que vi las evidencias, acepté que Fabián Bolaño me había abusado”, añade la mujer.

Espera que se haga justicia

Rojas Aguilar decidió acudir en el 2019 a la Fiscalía para interponer formalmente la denuncia; sin embargo hasta ahora nada ha sucedido.



“Llevo 3 años y 10 meses confiando en la justicia colombiana para que me proteja. A la fecha, con un delito en flagrancia y pruebas que explícitamente evidencian los hechos de abuso sexual, no ha sucedido nada”, argumenta la afectada.



María Alejandra Rojas expresa que está inconforme con el tratamiento que se le ha dado este proceso que ha cambiado varías veces de fiscal, pero no avanza.



“Puse en conocimiento las demoras en el procedimiento ante la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, iniciaron gestiones, presionaron el proceso y luego otra vez todo olvidado”, indicó.



Finalmente la mujer valientemente pidió ayuda para que se conozca masivamente lo que le sucedió y de esta manera se logre que la justicia actúe y se proteja a otras mujeres de este tipo de personas “que aprovechan su cargo público para vulnerar y someter a otras personas”.



EL TIEMPO se comunicó con el funcionario Fabián Bolaño, quien dijo en estos momentos no encontrarse listo para dar unas declaraciones en su defensa sobre este hecho.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

