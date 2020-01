La cultura Friki estará presente en la 64 Feria de Manizales

Más de 3.000 eventos para todos los gustos hacen parte de la edición 64 de la Feria de Manizales, y la cultura Friki no es la excepción. Esta vez, la Nación Friki será el evento que concentrará las exposiciones más esperadas por los apasionados del cine, los superhéroes, los universos fantásticos y los videojuegos.

En esta segunda edición consecutiva del evento habrá exhibiciones nuevas, además tendrá un bulevar comercial renovado y visitante cosplay nacionales.



“Hay exhibiciones que nunca se han visto en la ciudad. Estará, lo que llamamos, ‘islas de experiencia’ que le permitirán a los visitantes interactuar con las temáticas. IT, Batman, Frankenstein hacen parte de los personajes icónicos que se tendrán en el evento”, indicó Juan José Yusti, uno de los organizadores de la Nación Friki.



Entre las exposiciones más llamativas se encuentra la exhibición de las armaduras de Batman usadas en el cine. También estará presente el icónico Frankenstein con una réplica, no solo suya, sino de la silla eléctrica y otros elementos determinantes en este personaje. Para los amantes de los universos mágicos se tendrá una zona dedicada al misterio, habrá estatuas de brujas en tamaño real y una amplia gama de trajes de la saga de Harry Potter.



En este evento centrado en la comunidad Friki, no podía faltar la ‘zona gamer’, espacio para los amantes de los videojuegos. League of Legends, Fortnite y juegos móviles como Free Fire, Call of Duty Mobile son algunos de los juegos con los que los competidores podrán ganar hasta un millón de pesos.



La Nación Friki se desarrollará del 9 al 12 de enero en el Coliseo del colegio LANS masculino. El horario será de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. El valor de la entrada es de $7.000.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES