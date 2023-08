Una iniciativa liderada por la organización Proyecto Gran Simio de Brasil y apoyada por variomes animalistas y políticos colombianos, busca trasladar hacia ese país a Yoko, el único gran simio en cautiverio del que se tiene registro en Colombia y que actualmente vive en el bioparque Ukumarí de Pereira.



El chimpancé tiene aproximadamente 40 años y creció como un miembro más de la familia de un extinto narcotraficante que vivía en la capital de Risaralda. Este simio se acostumbró a distintas excentricidades que desde hace algunos años intentan retirarle progresivamente. Se ha conocido que tomaba café y llegó a contar con una niñera solo para él.

Según le relató a este medio el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Julio Cesar Gómez, este chimpancé que tiene su hábitat en Ukumarí, está habituado a comer en platos y con cubiertos, “ve televisión, come dulces, usó pañal por más de 25 años, montaba a caballo y en bicicleta, usaba ropa de marca, creció como un humano”.



Yoko regresó a Pereira hace unos 4 años luego de que fuera rescatado en la frontera con Venezuela y de que estuviera otros años más en el refugio Villa Lorena en Cali. Durante estos últimos años no ha estado en exhibición en el bioparque ni estuvo en el mismo hábitat con Pancho y Chita, los chimpancés que fueron abatidos por la fuerza pública después de que escaparan del Ukumarí la noche del pasado 23 de julio.



Incluso, durante la rueda de prensa que ofreció el bioparque para explicar lo sucedido con los dos chimpancés muertos, la gerente Sandra Correa, señaló que Yoko y Pancho nunca lograron convivir pues el segundo hostigaba al primero.



“No quedó en condición de ser reintroducido en otro lugar. Por eso se ha tenido solo porque no se reconoce como simio, se necesita un proceso largo con él. Pancho le pegaba porque era un simio puro, era más salvaje y compartía una vida con Chita mientras Yoko vivía aislado y en proceso de adaptación, se juntaban por raticos, pero se desataban y se tenían que separar nuevamente”, dijo el director de la Carder, entidad que vigila la fauna exótica y silvestre que está en el bioparque.



Incluso para facilitar su adaptación el bioparque creó un hábitat para él con estructuras que lo motivaran a tener comportamientos propios de su especie como trepar y lo ubicó al lado del espacio que compartían Pancho y Chita para generar contacto visual y estimular su aceptación. No obstante, el lugar cuenta con televisor de más de 50 pulgadas para que Yoko observe documentales de fauna silvestre.



Aunque los tres animales no convivían todo el tiempo, Yoko sí ha sentido la partida de los otros dos chimpancés muertos hace casi un mes. “Estos animales son prácticamente humanos, solo les falta hablar. Yoko se siente solo por eso se le han tenido que dar ciertos lujos que tenía antes como dulces, gaseosas, que vea muñequitos en televisión, colores para que pinte, que el cuidador le hable y se sienta acompañado, que le dé cariño”, añadió Gómez.



La senadora Esmeralda Hernández es una de las promotoras de salvaguardar a Yoko. Hace unos días visitó el bioparque para conocer detalles de la situación de los chimpancés que habitaban allí.



“Todavía queda uno, (Yoko) que sería el único chimpancé que está en estado de cautiverio en Colombia, estamos haciendo todas las gestiones, estamos trabajando con el Gobierno Nacional para sacar a Yoko y llevarlo a un santuario para que pueda pasar sus últimos años en libertad y con dignidad. El bioparque ha mostrado toda la disposición de priorizar el bienestar de este animal, que se quedó solo y que necesita convivir en comunidad”, señaló en sus redes sociales la senadora.



Hace unos años, el bioparque puso en marcha el proyecto Rafiki, que consistió en una alianza entre Ukumarí, la universidad CES y el santuario de chimpancés Tacugama (ubicado en África). El objetivo fue reunir a los chimpancés que estaban en cautiverio en diferentes zonas de Colombia.



“Inicialmente llegaron Pancho, Karla y Chita que se acostumbraron rápidamente a vivir juntos. Posteriormente llegó Yoko, un macho que nunca había tenido la oportunidad de compartir con otros de su especie. Desafortunadamente su falta de experiencia ocasionó que fuera rechazado por el grupo”, afirmó hace un tiempo la gerente del bioparque a través de un comunicado.

ace unos años el bioparque Ukumarí creó el proyecto Rafiki para reunir a los cuatro chimpancés que permanecían en cautiverio en Colombia. Foto: Laura Sepúlveda

Sin embargo, los primeros tres fallecieron en los últimos seis meses por distintas situaciones.



“Muchos preguntan por Karla, lamentablemente falleció el año pasado según información oficial del parque por una enfermedad tumoral” dijo la senadora Hernández.



Este medio se comunicó con la gerente del bioparque para conocer qué pasará con Yoko y con el proyecto Rafiki pero no fue posible contactarla.



Entre tanto, este medio conoció que no solo se considera la opción de Brasil sino también hay otra posibilidad en Estados Unidos o Inglaterra.



El director de la Carder afirmó que el traslado de Yoko a Brasil depende de que avance el proceso con ese santuario. “Estamos revisando las inquietudes, tenemos la solicitud de un parque santuario en Sao Paulo, pero realmente no tenemos ninguna comunicación más que eso. Tienen que venir a Pereira para hacer las valoraciones (físicas, psicológicas y conductuales) de Yoko, es algo complejo el proceso”, dijo Gómez.



Y comentó que han recibido varias visitas de varias entidades y las senadoras como Andrea Padilla y Esmeralda Hernández. “La Carder ha mostrado plena disposición en este tema. Estamos de acuerdo porque no tendríamos la posibilidad de una recuperación adecuada para Yoko. No tenemos más simios en Colombia, no hay forma de conseguirle más amigos aquí. La idea es que se vaya para donde se tengan más congéneres y que allá se continúe la recuperación y manejo”.



De continuar los trámites con la organización Gran Simio, la decisión final estará en cabeza de la Carder como autoridad ambiental en Risaralda.



El abogado Luis Domingo Gómez, vinculado a la organización de Brasil, dijo en Caracol Radio que desde hace varios años venían haciéndole seguimiento a los cuatro chimpancés que estaban en el Ukumarí pues ya tenían la intención de llevarlos a ese santuario. “Le ofrecimos al estado colombiano llevarnos a Yoko para que no muera de tristeza, soledad y reciba una auténtica rehabilitación y termine su vida con los suyos”.

