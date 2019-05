La CRQ apela fallo que le ordenó limpiar una quebrada

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) apelará el fallo, de primera instancia, del Tribunal Administrativo del Quindío que le ordenó a esta entidad y a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) descontaminar la quebrada El Cántaro, aledaña al aeropuerto El Edén y que ha sido receptora de los vertimientos de aguas residuales de la planta de tratamiento (PTAR) de la terminal aérea.

“Es función de nosotros hacer control y seguimiento a que estos sistemas de tratamiento hagan la remoción de cargas contaminantes para que el agua que se vierte a la fuente hídrica no genere tanta contaminación pero el Tribunal adicional a eso nos da obligaciones de hacer inversiones y eso no es competencia de nosotros”, dijo el director de la CRQ, José Manuel Cortes.



La CRQ anunció que apelará la elaboración del diagnóstico del problema de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento en la quebrada. Y el plan de descontaminación de esta, que es receptora del vertimiento de aguas de la planta de tratamiento.



La acción popular fue instaurada por el procurador judicial, ambiental y agrario de Armenia, Carlos Arrieta, contra la CRQ, la Unidad Administrativa Especial de Aerocivil, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el municipio de Armenia por la presunta vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros derechos.



Según lo documentado en la acción popular por parte del procurador, aunque el aeropuerto internacional El Edén, ubicado entre los municipios de Armenia y La Tebaida, cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales instalado desde 2008, éste no tiene permiso de vertimientos otorgado por la CRQ.



No obstante, desde 2009 la Aeronáutica presentó la documentación para tramitar la solicitud del permiso pero en varias ocasiones quedó incompleta hasta que en 2017, la CRQ declaró el desistimiento y ordenó archivar la solicitud del permiso para El Edén.



A través de la Oficina de Procesos Sancionatorios Ambientales, la CRQ abrió un proceso por falta del permiso de vertimientos. Según un informe técnico de 2018, “la administración del aeropuerto no ha sido estricta en la operación de la PTAR, a pesar de los múltiples requerimientos realizados, lo que ha generado un deterioro en las unidades del sistema de tratamiento, convirtiéndose en foco constante de contaminación y generación de vectores”.



De ahí que los magistrados del Tribunal decidieron proteger los derechos de la comunidad y le ordenaron a la Aeronáutica que elabore un completo y detallado estudio sobre el funcionamiento de la PTAR. Además de tramitar y obtener el permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. También elaborar un programa de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de aguas receptoras de los vertimientos.



Mientras que a la CRQ y a la Aeronáutica, en conjunto, les ordenaron que realicen un completo y detallado diagnóstico del problema de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento en la quebrada El Cántaro. Y finalmente, a ambas entidades deberán elaborar un plan de descontaminación de la quebrada para lo cual se les dio 6 meses.



Aunque la Aerocivil no se ha pronunciado aún sobre este fallo, durante el proceso, funcionarios de la entidad explicaron que “el impacto que se produce en la fuente hídrica no se encuentra demostrado y por ende no se cuenta con los elementos que permitan a las entidades conocer cuál es la carga contaminante o amenazas al ecosistema por el vertimientos de las aguas residuales del aeropuerto”.



Y agregaron que “las aguas domésticas son previamente tratadas para prevenir daños y un caudal mínimo de vertimientos, aunado a que no se generan aguas residuales industriales (no hay hangares, no hay talleres de mantenimiento de aeronaves, aguas aceitosas, limpieza y mantenimiento de áreas operaciones, combustibles, refrigeración de equipos, lavados de máquinas y equipos”.



